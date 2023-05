Idejas vienas dienas atpūtai tepat Pierīgā – Doles salā

Kādreiz viena no lielākajām Daugavas salām mūsdienās ir pārtapusi par interesantu tūrisma galamērķi, kur iepazīt vēsturi un izbaudīt skaistos likteņupes skatus. Doles salā atrodas gan muzejs, gan pilsdrupas, gan dolomīta atsegums un dabas takas, no kurām paveras teiksmains skats uz apkārtni. Arī eksotisku piedzīvojumu kārotāji atradīs sev piemērotas izklaides Doles salā – te ir gan bonsai kociņu dārzs, gan mini zoo, kur vērot dzīvniekus no visas pasaules, stāsta Salaspils novada Tūrisma informācijas centra pārstāve Liene Bandere.

Daugavas muzejs



Muzejs atrodas Doles muižas kompleksa jaunajā kungu mājā vēsturiska parka ielenkumā. Šeit skatāma Latvijas likteņupes Daugavas un Salaspils novada kultūrvēsture. Muzejā pieejami unikāli materiāli par Latvijas seno laiku vēsturi, sākot jau ar akmens laikmeta cilvēku pirmo dzīvesvietu – Salaspils Laukskolas apmetni (9. g.t. pr. Kr.).

Interaktīvā ekspozīcija atklāj, kāda izskatījās Daugavas ieleja pirms HES kaskādes izveidošanas, un ļauj salīdzināt šodienas ainu ar pagātni.

Muzeja parka teritorijā atrodas simtgadīga Daugavas lejteces zvejnieku sēta, kur apskatāma zvejas rīku izstāde, tostarp lielākā Daugavā izmantoto zvejas rīku – lašu un nēģu taču (zvejas rīki, ko ierīko aizsprosta veidā upju seklajās vietās migrējošo ūdensdzīvnieku ceļos – aut.) – rekonstrukcija.

Muzejs piedāvā arī tematiskas ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem, kā arī kāzu dienas ekskursiju. Piemēram, var vērot Daugavu no putna lidojuma, kas ļauj iepazīt 10 vietas Daugavas krastos. Lai skatītu Daugavu no augšas, nepieciešams noskenēt kvadrātkodus, kuri izvietoti uz stilizētiem robežakmeņiem muzeja parkā, gar Daugavu. Noskenējot kvadrātkodu, atveras 360 grādu aeroskats ar Daugavu pie Krāslavas, Kokneses, Doles salas u.c. Aizraujošos skatus papildina arī audiogids ar stāstu par konkrēto vietu un vēsturiskām fotogrāfijām no Daugavas muzeja krājuma.

Muzejā tiek rīkoti gadskārtu svētki latviskās tradīcijās, brīvdabas koncerti, gadatirgi un izstādes.

Dolomīta atsegums pie Daugavas muzeja



Daugavas muzeja teritorijā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājams biotops – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis, kas atrodas Sausās Daugavas krastā. Šobrīd ir apskatāms 12 metrus plats tipisks augšdevona Daugavas svītas nogulumiezis, kura kārtas veidojušās pirms 350 miljoniem gadu.

Gar dolomīta atsegumu ir izveidota dabas taka, kura piedāvā iepazīt vietējo floru un faunu.

Piemiņas ansamblis Doles salas applūdinātajām mājām



Rīgas HES celtniecības gaitā, laika posmā no 1966.–1974. gadam, tika nojauktas un applūdinātas aptuveni 180 privātās mājas. Pēc HES uzbūvēšanas ūdens pārklāja lielu Doles salas daļu: Mārtiņsalu, Nolpes salu, kā arī Daugavas krastus Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Daugmales pusē.

Tēlniecības ansamblis veidots, lai atmiņās saglabātu bijušās mājas un saimniecības, kā arī sadzīvi, kas agrāk ritēja tur, kur šobrīd atrodas Rīgas HES ūdenskrātuve. Piemiņas ansamblis atrodas Daugavas muzeja teritorijā.

Dabas parks "Doles sala"



Gandrīz visu Doles salu aptver dabas parka "Natura 2000" teritorija. Tas ir izveidots 1987. gadā, lai saglabātu Doles salas neapplūdinātās daļas ainavas savdabību un kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu meži, bet Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi ar vairākām aizsargājamām augu sugām un daudzveidīgām putnu sugu uzturēšanās vietām.

Daugavas lielākā sala vēsturiskajos rakstos tiek dēvēta par Ķēniņu salu (insula regis). Savukārt nosaukums "Dole" (vācu val. Dahlen), iespējams, radies no 13. gs. Vecdoles pils kunga Dolena vārdu. Pirms Rīgas HES ūdenskrātuves izveidošanas un salas augšdaļas applūdināšanas, Doles sala bija ap 8–9 kilometrus gara un apmēram 3,5 kilometrus plata. Mūsdienās tā ir aptuveni 5,2 kilometrus gara.

Teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar parku, Vecdoles viduslaiku pilsdrupas, kā arī Solāžu skansts, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu. Šeit ir lieliskas atpūtas iespējas dabas draugiem – laivu noma, marķēti velo un pastaigu maršruti, kā arī piknika vietas. Taču atceries par atbildīgu atpūtu un saudzē dabas vērtības un dzīvotnes.

"Saulesdārzi"



Doles salā var izbaudīt arī ko pavisam eksotisku. "Saulesdārzos" iespējams uzzināt, kā no priedes izveidot bonsai jeb japāniskas formas priedi, kā arī apskatīt tās klātienē. Tāpat var šeit apskatīt arī vīnogu dārzu, kur katru gadu tiek iegūtas laba raža. Apmeklējums jāpiesaka laikus.

Dārza saimniecība "Doles tējas"



Dārza saimniecība aicina iepazīt dabas garšu un aromātu daudzveidību. Šeit var baudīt zāļu tēju veikaliņu ar vasaras terasi, ekskursijas dārzā un tēju ražotnē, tēju un lauku labumu degustācijas dārza paviljonā ar skatu uz Daugavu, kā arī piedalīties dažādas radošās darbnīcās un meistarklasēs.

Mini zoo "Rezidence"



Visbeidzot Doles salā var apmeklēt arī mini zoo "Rezidence", kurā mīt vairāk nekā 100 dažādu dzīvnieku no visas pasaules.