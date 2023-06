Iepazīsti tuvāk Liepāju – vasarā katru dienu notiek pastaigu ekskursijas gida pavadībā

Vasaras sezonā liepājniekiem un pilsētas viesiem ir dota iespēja kopā ar zinošu gidu doties divu stundu garā pastaigā, lai iepazītu Vecliepāju. Tās laikā var baudīt romantisko ieliņu sajūtas un uzzināt ar tām saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus, "Tūrisma Gidam" pastāsta Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pārstāve Marta Kauliņa.

Ekskursijas "Tiksimies Rožu laukumā!" vasaras sezonā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) notiek katru dienu un sākas Rožu laukumā pulksten 12, kur gids sagaida ekskursijas dalībniekus ar pazīšanās zīmi – Liepājas karodziņu – rokā.

Kauliņa norāda, ka stāstījums ekskursijas laikā var atšķirties atkarībā no gida izvēlētā maršruta, kas, savukārt, var tikt mainīts atkarībā no sezonas un norisēm pilsētā. Šogad gida stāstījumu iespējams noklausīties latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Iepriekšēja pieteikšanās ekskursijai nav nepieciešama. Maksa par ekskursiju: pieaugušajiem – 5 eiro, bērniem līdz 13 gadu vecumam – bez maksas.

Pagājušā gada vasaras sezonā ekskursijas "Tiksimies Rožu laukumā!" visvairāk apmeklēja tūristi no Lietuvas, kam sekoja tūristi no Vācijas, Nīderlandes un Igaunijas (kopumā no 12 ārvalstīm), pastāsta Kauliņa un norāda, ka ekskursijas ir iecienītas arī Latvijas tūristu un pašu liepājnieku vidū. Arī šajā sezonā jau jūtams, ka dominē tieši tūristi no Lietuvas. Apmeklētāju vidū ir arī pārstāvētas dažādas pilsētas no Latvijas, ārzemnieku vidū ir bijuši viesi no Austrijas, Vācijas un Taizemes.