Iespaidīgi kadri: dramatisks negaiss Bērzkrogā

Šogad jūnijs nudien negantiem negaisiem bagāts – debesīs plaiksnījuši gan spoži zibšņi, gan dārdējis brangs pērkons, gan atvēsinājis lietus.

Skaistus foto no visai iespaidīga negaisa izdevies iemūžināt fotogrāfam Kasparam Daļeckim. Negaiss fiksēts naktī no 17. uz 18. jūniju Priekuļu novada Bērzkrogā. Iespaidīgo šovu debesīs varēja vērot uzreiz pēc saulrieta, un tas turpinājies līdz pat aptuveni pulksten 2 naktī, stāsta Daļeckis. Fotogrāfs pastāstīja, ka Bērzkrogā klātesošs bija vien zibens un pērkons, savukārt no lietavām izdevies izmukt.

Turpinājumā iespaidīgie foto!