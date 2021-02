Interesanta un jauna pārgājienu vieta: Vilkaču taka Tukuma pusē

Ja meklē, kur pastaigāties Tukuma pusē, vērts apsvērt Vilkaču takas apmeklējumu. Jauna, interesantiem objektiem bagāta un arī informatīva.

Raudas mežos izveidota Vilkaču taka. Tā ir nepilnus trīs kilometrus gara, marķēta ar baltu vilka ķepu nospiedumiem uz kokiem un izved pa nelielu loku ar leģendām par vilkačiem bagāto Pietukuma mežu. Par Raudas mežu klīst mistiski stāsti un leģendas – īsts spokaiņu mežs! Kā izceļ tūrisma speciālisti, enerģētiskā spēka ziņā tas ne nieka neatpaliek no leģendārajiem Pokaiņiem. Raudas meža mistiku grāmatā "Kurzemes vilkaču nostāsti" aprakstījis teologs Ralfs Kokins, jau iepriekš pastāstīja Kurzemes tūrisma asociācijas pārstāvji.

Turpat blakus Vilkaču takai atrodas Āža kalns. Arī te izveidots maršruts – Āža kalna taka – pastaigai pa Āža muguru, jo kalns šķērsgriezumā atgādinot āzi, no kā arī esot cēlies kalna nosaukums. Erudītākie un Āža kalnā kāpušie jau zina, ka no kalna var redzēt Durbes pili Tukumā.

"Taka ļoti laba – kā minēts aprakstā – dabiska, bet marķēta ar viegli pamanāmām baltām vilku ķepām. Izaicinājumus gan sagādāja noparkošanās – stāvvieta gan ir, bet greiders nav pacenties to attīrīt no sniega. Tad nu ņēmām lāpstu rokā un parakāmies paši. 15 minūtes un varējām doties ceļā. Taka nav gara, un izrādās, ka ir pat divi loki – 2,7 un 2,2 kilometrus gari, kas piemēroti bērniem. Mēs ar visiem bērniem gājām garo taku, kas bija gana interesanta, ar lielākiem un mazākiem pauguriem. Lai tiktu lejā, pārsvarā izvēlējāmies izmantot izdevību nošļūkt uz dibena. Piemērots apģērbs ir visa pamatā! Tuvojoties takas beigām, kad taka iziet uz meža ceļa, nolēmām pagarināt maršrutu un apvienot to ar Āža kalna taku, no kura augšas var redzēt Durbes pili. Uzkāpām, redzējām! Vēl līkumiņš un arī Āžu taka mūs izveda teju tajā pašā Vilkaču takas sākumpunktā. Taka piemērota bērniem, bet ratus un citus braucamos labāk atstāt citai reizei," tā par pieredzēto stāsta "Delfi" žurnālu redakcijas mārketinga projektu vadītāja Līva Segliņa.



