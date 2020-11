Interesanti fakti par Latvijā vienīgo paceļamo tiltu pāri Ventai

Kā Ojārs Vācietis reiz teicis: "Pilsēta bez upes ir kā putns bez dziesmas", tādēļ pilsētas dzīvē, kurā ir upe, liela nozīme ir tiltam… Šoreiz uzzināsim ko vairāk par tiltu, kas šķērso Ventu. Latvijā ir ap 2500 tiltu, bet Kurzemē ir divi īpaši – Liepājā izgriežamais tilts un vienīgais Latvijā paceļamais tilts pāri Ventai Ventspilī.

Mobili tilti ar kustīgu posmu kuģu satiksmes nodrošināšanai ir vietās, kur jāsalāgo dažādi transporta veidi. Mēdz būt paceļami, kā pie senajām pilīm, izgriežami, līdzīgi liftiem un pat saritināmi un saliekami tilti.

Ventas tilts būvēts 1963. gadā. Tilta vidējā daļa tika būvēta paceļama, taču tehnisku problēmu dēļ tilts kā paceļams tā arī netika izmantots. Vecie ventspilnieki stāsta, ka reiz gan esot mēģināts tiltu iedzīvināt – pacelt pacēla, bet nevarēja to nolaist. Nācās lūgt Padomju armijai, lai sūta tankus palīgā… Tilts tolaik bija 13 metrus plats. Laika posmā no 1996. līdz 2001. gadam tika domātas dažādas versijas, kā tiltu izmantot, līdz tika pieņemts lēmums veikt tilta rekonstrukciju.

Tilta rekonstrukcijas darbi uzsākti tikai 2009. gada augustā, un jau 2010. gada pirmajos Ziemassvētkos tilts tika atklāts. Rekonstrukcijas laikā būtībā tika radīts pavisam jauns tilts – no vecās konstrukcijas saglabāti tikai upes balsti, tai skaitā arī divi vidējie telpiskie paceļamās daļas balsti. Mūsdienās tilta kopējais garums sasniedz 281.14 metrus, savukārt platums izaudzis līdz 19.2 metriem, un līdzšinējo divu braukšanas joslu vietā tagad ir četras – pa divām katrā virzienā. Abās tilta pusēs ir ietves, no kurām viena apvienota ar veloceliņu. Tilta divpusēji paceļamo daļu veido divi posmi, to atvēršanās leņķis ir 85 grādi, un kuģu ceļa platums pie atvērta tilta ir 31.37 metri.

2011. gada nogalē tilts pār Ventu piedzīvoja savu spozmes mirkli – tas iededzās īpašā apgaismojumā, kas izgaismoja ne tikai balstus, bet arī uz katras laternas veidoja izgaismotus spārnus, kļūstot par ievērojamu pilsētas gaismas mākslas objektu.

No katra kuģa, kura vajadzībām tiek pacelts tilts, iekasē speciālu tilta nodevu. Ir noteikts, ka tilts netiek pacelts no pulksten 7 līdz 9, kad iedzīvotāji steidzas uz darbu, un vakarā no pulksten 17 līdz 19, kad vairums atgriežas mājās. Tilts netiek pacelts arī gadījumā, ja vēja ātrums ir lielāks par 14 m/s, kā arī pērkona negaisa laikā.

Tilta paceļamo mehānismu vadības pults, pieci monitori atrodas Ostas kapteiņa dienestā. Par tilta pacelšanu satiksmes dalībnieki vispirms tiek brīdināti. Brīdinājuma signāli ļauj ne vien laikus pamanīt to, kas notiek uz tilta, bet arī izvēlēties piemērotāku veidu, kā turpināt ceļu – piemēram, nogriezties uz Apvedtiltu, bet varbūt piebremzēt un paskatīties, kā tilts paceļas un nolaižas.

Tiesa, gadās cilvēki, kuri nemana ne pirmo, ne otro, ne trešo brīdinājumu. Viss uz tilta notiekošais tiek fiksēts novērošanas kamerās.

Kopumā pasaulē ir 175 paceļamie tilti. Pirmais speciāli kuģošanas nodrošināšanas vajadzībām uzbūvētais paceļamais tilts, kurš darbojas vēl šodien, ir Tauers Londonā (būvēts laika posmā no 1886. līdz 1894. gadam), savukārt visvairāk dažāda veida paceļamo tiltu ir Čikāgā – 38. Plaši pazīstami ir arī 19 Sanktpēterburgas paceļamie tilti pāri Ņevai.

Informāciju rakstu sērijai "Ventspils vietu stāsti" sagatavoja Ventspils gide Iveta Rīvāne.