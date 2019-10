Interesanti foto: Tukuma rotācijas apļi no putna lidojuma

Dažkārt pat vienkāršākās lietas un vietas no cita rakursa spēj pavisam pārsteigt. To pierādījis arī fotogrāfs Andris Jermuts, kurš iemūžinājis rotācijas apļus Tukumā, ļaujot uz ikdienišķajām vietām paskatīties citādi.

Rotācijas apļiem ikdienā traucas garām daudz automašīnu, un, iespējams, tikai retais aizdomājas, cik patiesībā tie ir skaisti. Kad Tukumā tika izveidots Latvijas karoga veidolā esošais rotācijas aplis, Andris vēlējies to iemūžināt, bet laika trūkuma dēļ tas sākotnēji nav izdevies. Kad beidzot laiks parādījies, pilsētā pa to laiku bija jau labiekārtots vēl viens aplis. Kad Andris iemūžinājis jaunos apļus no putna lidojuma, cilvēki sociālajos tīklos bildes atzinīgi novērtējuši, mudinot fotogrāfu iemūžināt arī pārējos pilsētas rotācijas apļus.

Ar citām Andra Jermuta fotogrāfijām iespējams iepazīties šeit, bet turpinājumā neliels foto ieskats, atklājot, cik maģisks var būt viss vienkāršais.