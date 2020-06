Īpaša pastaiga ar aizraujošiem elementiem Kuldīgā – 'Septiņi gulētāji'

Kuldīgas kultūras centrs kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem piedāvā izbaudīt mākslas akciju ar interaktīviem elementiem, vides objektiem, stikla dizainu, mūzikas un dzejas performancēm, dodoties īpašā pastaigā pa pilsētu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja meklē aktivitātes svaigā gaisā un pozitīvas emocijas, to visu vienuviet varēsi gūt relaksētā pastaigā pa Kuldīgas vecpilsētu no kultūras centra līdz Pilsētas dārzam. Interesenti aicināti doties pastaigā 26. jūnijā no pulksten 19 līdz 24, kā arī 27. jūnijā no pulksten 12 līdz pusnaktij.

Emociju uzlādi varēs sākt jau kultūras centra skvēriņā, kur ūdens čalas un putnu dziesmas vīsies ar mūzikas skaņām. Alekšupītes promenādē varēsi iejusties trauslā miega pasaulē, kas atkarībā no diennakts laika mirdzēs dažādās krāsu noskaņās. Pārsteigt un humora dzirksti piešķilt būs gatavas aitu meditācijas dalībnieces, bet pilsētas skaistākos stūrīšus atspoguļos Kuldīgas paletes gleznotāji.

Romantiskās Rumbas un Dīķa ielas tikšanās punktā varēsi mēģināt sadzirdēt dzejas vārsmas zaļojošā ozoliņa lapās, bet Pilsētas dārzā ikvienu gaidīs Sapņotava, Lietus vīriņa nedarbi un Krāsaini sapņi, kas galu galā aizvedīs līdz dzīvajai Kuldīgas pastkartei, ko īstens kuldīdznieks ne tikai glabā sirdī, bet arī ar lepnumu rāda citiem. Dodoties ar dažādiem elementiem bagātajā pastaigā, vērts atcerēties: dzirdēs tas, kurš ieklausīsies, redzēs tas, kurš ieskatīsies, sapratīs tas, kurš iejutīsies.

Foto: Publicitātes attēli

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.