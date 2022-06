Īsa, bet bezgala skaista – Randatu klinšu dabas taka Smiltenes novadā

Randatu klintis atrodas pie Randatu mājām, apmēram vienu kilometru augšpus Virešu tilta Gaujas labajā krastā. Šajā vietā, monumentālo klinšu pakājē, iespējams rast mieru un izzināt dabu, ko vislabāk iespējams atklāt nelielajā pastaigā pa klinšu pastaigu taku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Virešu Tūrisma informācijas centra "Mājvieta" vadītāja Alīna Dzenīte "Tūrisma Gidam" pastāstīja, ka kopš Daugavas ielejas appludināšanas Randatu klintis tiek uzskatītas par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Randatu dolomīta atsegumus veido divas savdabīgas sešu un deviņu metru terases. Tikmēr pati krauja sasniedz pat 26 metru augustumu, un no klintīm paveras skaisti skati uz Gaujas ieleju.

Foto: Publicitātes attēli

Randatu klinšu dienvidu daļā ir izteiksmīgs, ap četrus metrus augsts dolomīta klints izcilnis dažus metrus no Gaujas krasta. Šis izcilnis ir vienīgais Randatu klinšu atseguma posms, kas redzams no Gaujas. Aplūkojot to tuvāk, ir iespējams saskatīt arī klintīs ieslēptās fosilijas.

Lai dabas mīļotājiem būtu interesantāk apmeklēt klintis, tām apkārt ir izveidota dabas taka. Dabas takas kopējais garums ir 1,2 kilometri, un tā ir aprīkota ar norādēm un izzinošiem stendiem par šeit esošajām dabas vērtībām. Taka ir apļaveida un apskatei nepieciešamas aptuveni 45 minūtes. Maršruts ietver kāpšanu lejup pa kāpnēm un atgriešanos sākumpunktā.