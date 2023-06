Īsts tropu klimats un nebeidzams tauriņu karuselis Tērvetē

Īsts tropu klimats, tauriņi no dažādām pasaules vietām un nebeidzams krāšņums sastopams "Tērvetes tauriņi" mājā. Lai gan tauriņu mājas filiāles ir vēl Jūrmalā un Mežaparkā, Tērvetes tauriņu māja ir lielākā Baltijā.

Dabas draugus "Tauriņu mājā" sagaidīs skaists krāsu un sajūtu notikums, kas pulcēs vairākus simtus eksotisko tropu tauriņu, sola "Tērvetes tauriņi" aktīvists Artis Treimanis. Viņš stāsta, ka parasti kopskaitā to ir no 300 līdz 400 un līdz pat 20 dažādam sugām. Dabā tauriņi savstarpēji bieži nesastopas, jo tie sagādāti no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tropu valstīm, speciālām tauriņu audzētavām jeb tauriņu fermām.

Gadu laikā Tērvetes tauriņu mājā par populārākajiem tauriņiem kļuvuši Zilais morfīds un Atlasa Gigantiskais tauriņš. Zilais morfīds atceļojis no skaistās un siltās Kostarikas Dienvidamerikā, bet Atlasa Gigantiskais tauriņš atceļojis no krāsainās Indijas. Zilā morfīda tauriņa metāliskā krāsa pārsteidz un apbur katru apmeklētāju. Tā spārnu izmērs ir 10–15 centimetrus plašs, un interesantais, vieglais lidošanas stils uzrunā ikvienu. Atlasa Gigantiskais tauriņš ir iespaidīgs ar savu spārnu plētumu no 24 līdz 32 centimetriem. Tas ir lielākais naktstauriņš un tā dzīves ilgums ir tikai 10 dienas, jo tauriņam nav mutes, līdz ar to jāiztiek ar to enerģiju, ko tas uzņēmis kāpura stadijā. Tā galvenais uzdevums ir atrast otru pusīti un vairoties. Šo tauriņu katru dienu nevar satikt, jo, ja parasti tauriņi no kūniņas izšķiļas Tērvetes tauriņu mājā 7–14 dienu laikā, tad Atlasa Gigantiskais tauriņš to var izdarīt šodien, rīt vai pēc pusgada. Parasti tauriņu dzīves ilgums tikai ir 10–30 dienas.

Treimanis norāda, ka šobrīd viņi lepojas ar ievērojamu skaitu pūčtauriņu, kas ir Caligo ģints pārstāvji. Caligo nozīmē tumsa, aktivitātes periodi šiem tauriņiem ir krēsla. Dienā tie veic vien nelielus pārlidojums, nolidojot tikai pāris metrus. Šī iemesla dēļ tie ir viegli upuri dažādiem pretiniekiem. Pūčtauriņi pazīstami ar savdabīgajiem rotājumiem uz spārniem, kas atgādina pūces acis, savukārt aizvērtu spārnu gali atgādina čūskas galvu. Tauriņi sastopami galvenokārt lietus mežos Centrālamerikā un Dienvidamerikā, to izmērs ir salīdzinoši liels – sākot no sešiem līdz pat 20 centimetriem spārnu atvērumā. Tērvetes tauriņu mājā sastopami trīs dažādu veidu Pūčtauriņi ar dažādām spārnu nokrāsām.

Tāpat tauriņu mājā dzīvo dažādi rāpuļi, eksotiskie dzīvnieki, kanārijputniņi un papagaiļi. Īpaši Treimanis izceļ viņu "kolēģi" papagaili vārdā Jančuks. Jančuks ir Kramer papagailis, kas ir skaistā debeszilā krāsā, bet parasti dabā sastopami dzeltenā vai zaļā krāsā.

Tērvetes tauriņu mājā pieejama kalnu velosipēdu noma visai ģimenei, tāpat arī bērnu velo krēsliņiem, lai aktīvā atpūta būtu iespēja doties visiem.

Tērvetes tauriņu māja atrodas LVM dabas parka Tērvete lielajā auto stāvlaukumā un atvērta darbadienās no pulksten 11 līdz 17, bet brīvdienās un svētku dienās no pulksten 11 līdz 18. Tauriņi ir aktīvākie tieši dienas pirmajā pusē, līdz ar to tiek ieteikts tauriņu māju apmeklēt rīta pusē un tad doties baudīt LVM dabas parka Tērvete pasakaino mežu. Tērvetes tauriņu mājas ieejas biļete ir derīga visu apmeklējuma dienu.