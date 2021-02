Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē: kādu piedāvājumu šogad izveidojuši tūrisma speciālisti

Jau sesto gadu pēc kārtas Ziemeļlatgales pašvaldību tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir sagatavojuši brīvdienu piedāvājumu visai ģimenei "Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē", kas šogad būs pieejams 20. un 21. februārī. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, apkopotās aktivitātes galvenokārt saistītas ar pastaigām svaigā gaisā un iespēju paņemt līdzi uzņēmēju sarūpētos gardumus.

Rugāju novada saimniecībā "Mežsētas" var apskatīt un samīļot vairāk nekā 300 briežus, kazas un aitas, kā arī poniju Pončiku. Savukārt Kārsavas novada dabas saimniecībā "Ošumājas" varēs iepazīties ar savvaļas zirgiem un amizantajiem spalvainajiem savvaļas liellopiem. Apmeklējot dzīvniekus, līdzi var ņemt burkānus un ābolus, kas būs gards našķis un iespēja sadraudzēties ar saimniecību iemītniekiem. Arī Balvu novada Rančo "Ozolmājas" raibais iemītnieku pulks gaidīs zinātkārās ģimenes apmeklēt to sētas un uzzināt, kā ziemā jūtas kamielis un vai truši tiešām neguļ ziemas miegu. Tilžas pagasta zirgu sētā "Kapulejas" un Viļakas novada Aizpurvē brīvdienās varēs ne tikai apskatīt un samīļot zirgus, bet arī izvizināties kamanās, jo kas gan par ziemas baudīšanu bez brauciena kamanās pa piesnigušajiem Latgales laukiem.

Mājas restorānā "Dzīles", kas atrodas Kārsavas novada Malnavā, tiks piedāvāta gardo brīvdienu ēdienkarte līdzņemšanai. Vēl viens īpašs Ziemeļlatgales kulinārais ceļojums apmeklētājus gaidīs Viļakas novada Rekovas dzirnavās. Savukārt kultūrvēsturiskajā sētā "Vēršukalns" ģimenes ir aicinātas izstaigāt lauku sētu un iegādāties turpat malkas krāsnī ceptu baltmaizi.

Baltinavas muižas parkā aktivitātes brīvā dabā visai ģimenei. Ģimenes gaida izjādes zirga mugurā, smilšu mandalu veidošana, zīmēšana sniegā vai slidināšanās no kalniņa un ziemas prieku baudīšana. Balvu pilsēta savā 93 gadu jubilejā aicina uz pastaigu ar vēsturisku noskaņu. Iejūties tā laika cilvēku lomā un dzīvē, izspēlējot virtuālo pastaigu spēli, un svētdien savā maršrutā ieplāno iegriezties Arnitas labsajūtu darbnīcā pēc sildoša, veselīga dzēriena un citiem labumiem līdzņemšanai.

Organizatori iesaka apmeklēt arī iecienītākos dabas objektus Ziemeļlatgalē, kā arī apmeklēt dabas parku "Balkanu kalni" Viļakas novadā, kur pieejamas labiekārtotas distanču slēpošanas trases un darbojas inventāra noma. Ar izzinošas virtuālās orientēšanās spēles "Actionbound" palīdzību varēs izzināt mazāk zināmus faktus un vietas Ziemeļlatgalē, dodoties sekojošās pastaigās: Viļakā "Raimonds Pauls", Baltinavā "Baltinava", Balvos spēle "Ceļojums laikā".

Pilna brīvdienu programma ir apskatāma šeit, kā arī ērtākai brīvdienu plānošanai šeit ir atrodama karte ar aktivitāšu norises vietām.

Kā papildu motivācija ģimenes lokā apmeklēt kādu no programmā piedāvātajām vietām ir pārsteigums no Ziemeļlatgales uzņēmējiem. Organizatori aicina savas brīvdienas iemūžināt, publicējot foto kādā no sociālajiem tīkliem ("Facebook", "Instagram") un pievienojot mirkļbirku #Ziemeļlatgale2021. Tiem, kuri būs radoši, sirsnīgi vai kā citādi interesanti izstāstījuši savu Ziemeļlatgales stāstu, tiks sarūpētas dāvanas.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.