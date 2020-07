Izveidota orientēšanās spēle, mudinot aktīvi atpūsties Rīgas centrā

Par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai Imanta Ziedoņa muzejs uzsācis projektu "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu". Projektā kopā ar spēļu veidotājiem "Roadgames" izveidota unikāla tematiskā orientēšanās spēle pilsētvidē "Ziedonis. Barons. Tautasdziesma", kurā no 13. līdz 17. jūlijam aicināti piedalīties tie bērni un jaunieši, kuri vasaras siltos mēnešus pavada Rīgā.

Orientēšanās spēle "Ziedonis. Barons. Tautasdziesma" ir komandas spēle, kuru var veikt bērni un jaunieši komandās līdz pieciem cilvēkiem. Spēles dalībniekam divu stundu laikā ir iespēja palūkoties uz Latvijas galvaspilsētu no pavisam cita skatu punkta – caur vēsturiskām ēkām, personībām, interesantiem faktiem un radošiem uzdevumiem. Spēle veidota nevis kā zināšanu pārbaude, bet veids, kā Rīgā atklāt jaunas zināšanas un bagātināt sevi mūsdienīgā un netradicionālā veidā.

Orientēšanās spēlē iekļauti arī vairāki interaktīvi punkti, kuros iespējams "iestādīt" savu tautasdziesmu vai atrast atbildi uz spēles jautājumu, braucot ar velosipēdu vai klausoties tautasdziesmas par Rīgu. Viens no spēles pieturas punktiem ir "Tautasdziesmu augtuve", kurā dalībnieki var ieiet, atrast savu tautasdziesmu un to "iestādīt". Pilsētvides objektā iespējams ne tikai aplūkot jau "iestādītās" tautasdziesmas, bet arī klausīties tās un uzzināt jaunus faktus par Imantu Ziedoni un Krišjāni Baronu. Savukārt Sporta 2 kvartālā Rīgā izvietots īpašs velosipēds, kur jaunieši, praktiski iesaistoties un līdzdarbojoties, apgūs vienu no enerģijas pārneses principiem, kā arī atklās pareizo atbildi uz vienu no spēles jautājumiem.

Jūlija otrajā nedēļā spēle "Ziedonis. Barons. Tautasdziesma" bērniem un jauniešiem pieejama, iepriekš aizpildot anketu par savu komandu šeit. 17. jūlijā pulksten 18 klātienē Sporta 2 kvartālā, Rīgā, plānots apbalvot komandas, kuras spēlē ieguvušas visvairāk punktus.

Notikumu ciklā "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" līdz K. Barona dzimšanas dienai oktobra beigās plānoti vairāki kultūras pasākumi. Projekta "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" aktivitātēm var sekot līdzi Ziedoņa muzeja mājaslapāun sociālajos tīklos šeit un šeit.