Izveidots jauns laivošanas maršruts pa Daugavu – 'Latvijas sākumu meklējot'

Šajā tūrisma sezonā Latvijas apceļotājiem būs pieejams jauns laivu pārgājiens "Latvijas sākumu meklējot", ko piedāvā "Lost in Latgale Kayaking". Maršruts instruktora vadībā ved pa Daugavu gar Latvijas–Baltkrievijas robežu virzienā Piedruja–Krāslava.

24 kilometru garajā maršrutā varēs paviesoties Latvijas tālākajā dienvidaustrumu apdzīvotajā vietā –Piedrujā, apskatīt Latvijas un Baltkrievijas krastus no Daugavas vidus, pieskarties 174. Latvijas robežstabam, ieiet Latvijas senākajā koka dievnamā, praktiski izzināt dabas parku "Daugavas loki" un ieraudzīt "Piļsāta pi upis" Krāslavu. Caur izzinošām un saliedējošām aktivitātēm, saturiskām pieturvietām un instruktora stāstījumu pārgājiens ļaus iepazīt Latvijas austrumu pierobežas dabu un kultūrvēsturi. Maršruts ved cauri dabas parka "Daugavas loki" teritorijai. Sezonas devīze ir "#esbraucupazust".

21. jūnijā notiks vasaras centrālais notikums – ielīgošanas laivu pārgājiens "Latvijas sākumu meklējot" ar vakara tematisko programmu Krāslavā. Pasākuma laikā būs vainagu darbnīca pie ugunskura, dzīvā mūzika, brīvdabas kino un citas aktivitātes.

Jāpiemin, ka maijā durvis vēra arī "Lost in Latgale Home" – neparasta svinību vieta Krāslavā, kurā ļauties mūsdienīgiem svētkiem Latgalē. Tā iekārtota pašu rokām restaurētā senā koka arhitektūras ēkā, kas apvieno koku ar metālu, romantisko ar industriālo. Pēc nostāstiem īpašuma vēsture saistīta ar grāfu Plāteru dzimtu. 2018. gadā tika uzsākta ēkas restaurācija, un divus gadus vēlāk tā ir vērusi durvis viesiem. Šeit atrodas pārgājiena "Latvijas sākumu meklējot" starta punkts.

""Lost in Latgale" komandu veido Vagaļu ģimene, kas četrās paaudzēs dzīvo Sauleskalna ezeru sistēmas pakājē un Daugavas krastā. Arī pārgājiens "Latvijas sākumu meklējot" ir stāsts par mums pašiem. Tāpat kā Latvijā daudzi, nākam no jauktas ģimenes. Mūsos plūst gan latviešu, gan baltkrievu asinis. Tā nav vēstures kausējamā katla radīta problēma, tā ir iespēja, tas ir identitātes kods. To piedāvāsim iepazīt un izprast labāk, apstājoties ikdienas skrējienā," stāsta idejas autore Evija Djatkoviča Vagale.

2019. gada nogalē "Lost in Latgale" saņēma divus tūrisma apbalvojumus – kā Latgales labākais jaunais tūrisma objekts 2019 un gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs. Vairāk informācijas šeit.