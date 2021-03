Izveidots jauns maršruts – pastaiga ar mākslu Ķekavā

Laikā, kad pavasaris nomaina ziemu, kā arī daba sāk plaukt un zaļot, arvien vairāk rodas vēlme doties ārā no iekštelpām. Lai padarītu iešanu laukā interesantāku, Ķekavā ir izveidots maršruts "Pastaiga ar mākslu", kurā iekļauti gan vides un mākslas objekti, gan dažādas izstādes. To varēs izstaigāt laikposmā no 8. marta līdz pat 31. martam, pastāstīja Ķekavas novada tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Šajā laikā Ķekavas novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja aplūkot Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu veidotus mākslas objektus, kas būs izvietoti dažādās vietās Ķekavas parkā.

Jaunu ideju centra skatlogos uz laiku savu mājvietu radīs Ķekavas novadpētniecības muzeja veidota Zentas Veisas krustdūrienu gleznu izstāde, kas izgaismotajos logos būs aplūkojama arī tumšajās diennakts stundās. Pastaigu ar mākslu var uzsākt jau mājās, jo šo ekspozīciju iespējams apskatīt arī digitāli muzeja feisbuka lapā.

Vairākus vakaros – 9.03., 13.03., 16.03., 20.03. un 23.03. – no pulksten 16 līdz 20 Ķekavas Mākslas skolas Izstāžu zālē būs iespējams ieskatīties tās izgaismotajos logos un apskatīt Kriša Salmaņa darbu ekspozīciju "Skilando".

Visu martu Ķekavas kultūras nama skatloga ekrānā varēs aplūkot digitālo ekspozīciju "Iepazīsti mākslinieku" no Latvijas jauno mākslinieku izstāžu cikla. Izstāde būs apskatāma arī virtuāli feisbuka lapā "Ķekavas novada kultūra".

"Pastaiga ar mākslu" izvedīs cauri Ķekavai un iepazīstinās ar Ķekavas mākslas un vides objektiem. To varēs iziet gan dienā, gan vakarā. Uzzināt vairāk par pastaigu un aplūkot maršruta karti var šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.