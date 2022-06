Jāņuzāļu piepildītā Latgale: kur doties lustīgā līgošanā?

Saulgriežu svētki ir brīnišķīgs vasaras pilnbrieda laiks un Latgale ir īstā vieta, kur pazust no steigas un ļauties patiesi uzmundrinošām un pozitīvi uzlādējošām brīvdienām. Interesantāko aktivitāšu sarakstu Jāņiem Latgalē sagatavojusi Latgales reģiona Tūrisma asociācija.

Preiļu novads

Preiļu novadā svin aktīvi un ar jaudu – 23. jūnijā Aglonā par tradīciju ir kļuvusi "Līgo regate". Šogad starts 23. jūnijā pulksten 11, programmā paredzēts – sacīkstes airēšanā, sievu nešanā, īpašs konkurss Līgām un Jāņiem, kā arī citas atraktīvas aktivitātes.

Plānots arī Zaļais tirdziņš no pulksten 10 līdz 14. Te izskanēs amatierkolektīvu koncerts, kura laikā tiks apbalvoti Līgo regates dalībnieki, savukārt pulksten 22 notiks tradicionālā Jāņu nakts zaļumballe, ar grupu "MIGGLA".

Preiļu parka estrādē 23. jūnijā pulksten 20 "Limuzīnam Jāņu nakts krāsā – 40". Koncertā piedalās Latvijas teātru dziedošie aktieri Ērika Eglija-Grāvele, Elīna Vāne, Ieva Puķe, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Lelde Dreimane un Edgars Pujāts. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies grupa "Vintāža". Zaļumballe ar grupu "Galaktika".

Augšdaugavas novads

Katrai tautai jau izsenis ir savi varoņi. Amerikāņiem Zirnekļcilvēks un Čaks Noriss, ķīniešiem Džekijs Čans, savukārt latgaliešiem – Kazimirs Adamovičs, kurš savulaik "pacēlis" kolhozu "Laimīgā nākotne", ar laika mašīnu ceļoja un atrada laimīgo zemi tepat Višķos un savas draudzenes Broņu un Veņu padarīja laimīgas. 22. un 23. jūnijā Kazimirs Adamovičs aicina uz savu lielo priekšvēlēšanu kampaņu Višķos – "Kazimira Adamoviča prīkšvieliešonu špāses", kurā risinās mūslaiku politiskās problēmas – kovidu, finanšu krīzi un tamlīdzīgi. Informācija par biļešu iegādi pieejama te.

Krāslava

22. jūnijā no pulksten 16 līdz 20 Krāslavas pils kompleksa pagalmā notiks amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Būs arī radošās darbnīcas – vainagu pīšana, zāļu paklāju veidošana un vasarīga aromatizētā ūdens pagatavošana.

Bet, sākot no pulksten 21, Krāslavas pilsētas parkā pie Kultūras nama tiks ieskandināti saulgriežu svētki kopā ar teātra, deju, folkloras un koru kolektīviem. Darbosies āra kafejnīca, bet pulksten 22 – zaļumballe.

Balvi

23. jūnijā pulksten 19 Balvu pilsētas estrādē "Īsas pamācības mīlēšanā" – draiskulīgi vieglprātīga koncertprogramma ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Brūveri un grupu "Musturis". Ieeja bezmaksas. Pēc tam, pulksten 22, "Līgo nakts zaļumballe", kurā spēlēs Ainārs Lipskis.

Rēzekne

23. jūnijā no pulksten 19 līdz rīta gaismai līgosim Rēzeknes Festivāla parkā (Pils iela 17). Šiet būs tradicionālā Jāņu ugunskura iedegšana, dziesmas, dejas un jautra lustēšanās. No pulksten 19 līdz 20 svētkus ieskandinās "Šurp Jāņabērni" koncerts ar folkloras kapelu "Dziga" un deju kolektīviem – "Vadži", "Kūzuls" un "Dziga". Laikā no pulksten 20 līdz 22 sāksies "Līgo jampadracis", ko izdziedās un izdejos Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga" ar aktieriem – Lauri Subatnieku, Gundaru Silakaktiņu, Aldi Siliņu un Lailu Ilzi Purmalieti. Pēc tam zaļumballe ar grupa "Bruģis" un "Zeļļi".

Daugavpils

Zāļu dienā jeb 23. jūnijā Andreja Pumpura skvērā no pulksten 10 līdz pulksten 14 notiks jāņuzāļu tirgus. Pasākuma laikā būs iespēja baudīt mūziku, iegādāties mājražotāju produkciju un jāņuzāles, kā arī apgūt vainagu pīšanas prasmes. Pulksten 10 notiks tirgus atklāšana kopā ar Vienības nama kolektīvu "Rūta" un "Dzīsme" solistiem, bet turpinājumā svētkus ieskandinās Tihovsku ģimene no Ludzas. Skaistākās un jestrākās dejas izdejos Vienības nama kolektīvi – "Atbalss" , "Saime", "Laismeņa" un "Pienupīte", bet svētku koncerta noslēgumā, no pulksten 12.45, muzicēs kapela "Augusti".