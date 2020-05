Jauna nakšņošanas iespēja Latvijā: namiņi 100 metru attālumā no jūras

Ja ir vēlēšanās pabūt mierā un atpūsties no pilsētas burzmas, prieku sagādās ziņa par jaunajām naktsmītņu iespējām Engurē – tur šosezon darbību sāk "Magnolia Park".

Čukuru ģimene no Jelgavas īpašumu jūras krastā Engurē iegādājās pirms vairāk nekā 10 gadiem. Sākotnēji ar domu, ka šeit būs sezonālā vasaras māja, kurā pašiem atpūsties. Pamazām, izkopjot apkārtējo dārzu un ceļot māju, drīz vien tapa skaidrs, ka ir vēlme pārvākties uz Enguri, kā pastāvīgu dzīves vietu.

Māju saimniece Ligita aizraujas ar dažādu skaistumaugu un retu stādu kolekcionēšanu daiļdārzā, kuriem vajag arvien vairāk teritorijas. Iemīļotas ir arī magnolijas, kuras mūsu klimata apstākļos un pie jūras jāpamanās ieaudzēt. Pamazām, apvienojot praktisko ar iemīļoto, tika paplašināta gan dārza, gan īpašuma teritorija un, pēc māju saimnieka Modra ierosinājuma, tapa ideja par atpūtas mājiņām vasaras sezonai. Pagājušās vasaras beigās tikko pabeigtās mājiņas iemēģināja ģimenes locekļi un draugi, bet šajā sezonā, sākot no aprīļa, tās atvērtas arī citiem atpūsties gribētājiem.

Foto: Inga Vīņaude

Videi draudzīgās mājiņas atrodas 100 metru attālumā no jūras, tās būvētas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un tiek apsildītas ar saules baterijām. Mājiņas iekļaujas apkārtējā vidē, to apdarē izmantoti piejūras apbūvei raksturīgi koka materiāli un krāsas. Katrai mājiņai ir divas puses, kuras var izīrēt atsevišķi. Katrā pusē ērti var gulēt divi cilvēki, iespējams ielikt izlaižamu gultu bērnam vai pusaudzim. Katrai pusei ir atsevišķas labierīcības, vannasistaba un virtuve ar kafijas automātu, kā arī plaša koka terase, liels "gudrais" televizors, wi-fi. Apsildāma pulēta betona grīdas. Viesi var apskatīt arī augošo daiļdārzu, kas pieguļ pie viesu māju teritorijas – to visvairāk novērtēs dārza mīļi, kuriem rušināšanās zemē nav sveša lieta. Piedāvājumā ir bezmaksas velosipēdi, gultas veļa, pludmales un citi dvieļi ietilpst cenā. Teritorijā ir arī nojume ar ogļu un gāzes griliem.

Foto: Inga Vīņaude

Pie mājiņām nākotnē plānota arī glempinga jeb šikā kempinga telts apaļā formā ar caurspīdīgu jumtu, kura noskatīta, saimniekiem ceļojot pa Jaunzēlandi. Telts jau vairākus mēnešus ceļo no ASV.

Engure ir sens zvejnieku ciemats, kas pēdējos gados ir pārtapis par iecienītu, modernu un populāru atpūtas vietu. Vasaras sezonā ciems uzplaukst un notiek daudz pasākumu. Ir sava osta, jahtklubs, stadions, estrāde ar klasiskām zaļumballēm, daudz pievilcīgu vietu gardēžiem. Daudz skaistu vietu apkārtnē, kur doties pārgājienos caur mežu vai gar jūru. Netālu ir Engures ezers. Ar velosipēdiem var doties īsākos un garākos pārbraucienos, sameklēt klusākas pludmales. Atkarībā no katra vēlmēm var atrast gan sabiedrību, gan pilnīgu mieru un klusumu svaigā gaisā!

Periodā no jūnija līdz septembrim "Magnolia Park" mājiņas paredzēts izīrēt uz nedēļu vienai rezervācijai. Tās iespējams rezervēt caur vietni "Booking" vai zvanot uz +371 29424424.