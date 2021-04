Jauna naktsmītne Rīgas sirdī – divstāvīgais namiņš Viesturdārzā

Tiem, kas vēlas nakšņot Rīgas sirdī, tomēr sajust zināmu privātumu, būs saistoša šajā gadā atklātā naktsmītne – Viesturdārzā durvis vēris divstāvīgais "Parka namiņš".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Namiņš ir būvēts 1900. gadā – laikā, kad toreizējam Ķeizardārzam (tagad – Viesturdārzam) bija kārtējie "ziedu laiki" un tas bija viens no visvairāk apmeklētajiem dārziem Rīgā. Tolaik te bija ļoti aktīva sabiedriskā dzīve, restorāns, pasākumi, riteņbraucēju celiņi, bet ziemā – kalniņi un slidotavas," namiņa saimniece Ivonna Pīrāgs atklāja "Tūrisma Gidam".

Kā tad namiņš nonācis Ivonnas uzraudzībā? Jau labu laiku viņa bija pamanījusi, ka logā izlikta šiltīte, ka tas tiek iznomāts. Tā kā jau sen bija saistījis un vienmēr licies gana mīlīgs, Ivonna nolēmusi painteresēties par šo vietu, beigu beigās piedaloties arī izsolē un iegūstot namiņa atslēgas.

Ivonnai uzreiz bija vīzija par to, ka tā būs kā mini pasākumu un notikumu vieta, kas arī piedāvās iespēju pārlaist nakti. "Tas tik būtu īsts piedzīvojums – nakšņot 120 gadīgā namiņā vissenākajā parkā Rīgā! Man – kā īstai Rīgas mīļotājai – tas uzreiz šķita ļoti aizraujoši, pat neskatoties uz to, ka paši dzīvojam centrā. Būtiska piebilde – mēs pirms tam vispār nemeklējām vietu ne viesu namiņam, ne pasākumiem – nekā tamlīdzīga. Šoreiz sanāca otrādi – namiņš tik ļoti uzrunāja, pats atrada gan mūs, gan savu pielietojumu. Un, ja sirds tik ļoti aicina, tad jau attaisnojumu nedarīt vispār nav," teic namiņa saimniece.

Foto: "Parka namiņa" arhīvs

Tolaik avīžu kiosks, tagad – "Parka namiņš". Fotografēts ap 1910.–1918. gadu. Fotogrāfijas autors nav zināms.

2021. gada februārī namiņš sāka savas pārvērtības. Domājot par interjeru, uzreiz bijusi sajūta, ka gribētos to veidot senatnīgā stilā, kas atbilstu namiņa solīdajam vecumam, tomēr nepārspīlējot un apvienojot to gan ar ērtumu, gan funkcionalitāti. Tā, piemēram, senatnīgā kumodē ierīkota izlietne un ledusskapis, savukārt plašu atskaņotājā ir iespēja pieslēgt "USB" un "Bluetooth". Protams, Ivonnai kopā ar vīru svarīgs bijis arī vēsturiskais aspekts. Namiņš pamudinājis meklēt informāciju, lasīt un pētīt. "Svarīgi šķita arī to nodot īpašā veidā, tāpēc esam sajūsmā par sadarbību ar entuziastisko gravieri Juri Purmali, kas piedāvāja ļoti interesantu, neparastu, ārkārtīgi skaistu un piemērotu risinājumu šīs informācijas un fotogrāfiju atrādīšanai uz gravētām ģipša plāksnītēm – lieliski! Ko tādu paši nebūtu iedomājušies!"

Drīz vien 44 kvadrātmetrus plašajā namiņā sagaidīti arī pirmie viesi. "Mums nav pieredzes izmitināšanas, tūrisma, viesmīlības lietās, toties paši esam daudz ceļojuši un pašiem patīk uzņemt viesus. Tad nu darām visu nevis pēc mācītām grāmatām un noteikumiem, bet gan vadoties pēc savām sajūtām un patikšanām – tā, kā pašiem patiktu," teic saimniece.

Foto: "Parka namiņa" arhīvs

Šobrīd "Parka namiņā" tiek piedāvāts tas, ko atļauj esošie ierobežojumi – tikšanās vietu ar kafiju vai tēju, vakariņu vietu, uzturēšanos, nakšņošanu vienas mājsaimniecības ietvaros. Savukārt vēlāk plānots piedāvāt arī kādus tematiskus pasākumus, notikumus, svinības nelielā lokā – pirmajā stāvā droši varot satilpt aptuveni septiņi cilvēki, bet augšstāvā kāds bērnu bariņš, kas turklāt tur var justies kā savā atsevišķā pasaulītē.

Runājot par nakšņošanas iespējām, divvietīgā gulta paredz, ka viskomfortablāk ir nakšņot divatā, taču ir ērts izvelkamais matracis un atpūtas telpa, kas nodrošina to, ka namiņā otrajā stāvā var ērti sagulēt pieci cilvēki (divi pieaugušie un trīs bērni vai trīs pieaugušie un divi bērni).

Vairāk informācijas šeit.