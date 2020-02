Jauns tūrisma objekts: pastaigu taka uz salas Viļakas ezerā

Šobrīd Viļakas ezera sala atdzimst par pievilcīgu dabas un kultūrvēstures tūrisma objektu Ziemeļlatgalē, jo uz 1,8 hektāru lielās salas ir izveidota jauna pastaigu taka 442 metru garumā. Taka ved apkārt salai, kur ir uzstādītas gan koka laipas ar atpūtas platformu, gan laivu piestātne un informatīvie stendi.

Jau izsenis Viļakas ezers un sala ir viena no zināmākajām vietām Viļakas apkārtnē, kura ļoti ietekmējusi Viļakas apkārtnes vēstures attīstību. 1293. gadā Viļakas ezera salā uzcēla nostiprinātu klosteri "Marienhaus", no kura šī vieta ieguva nosaukumu Marienauzena. 16. gadsimtā klosteris tika pārbūvēts par nocietinātu mūra pili. Ziemeļu kara laikā 1710. gadā tā tika nopostīta pilnībā, līdz mūsdienām no vēstures liecībām saglabājot vien nelielus drupu fragmentus. Viļakas ezera salu pirms vairākiem gadiem Viļakas novads saņēma dāvinājumā no valsts, un Viļakas pilsdrupas ir valsts nozīmes aizsargājamais piemineklis, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Viļakas novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne.

Par salu jau šobrīd tiek izrādīta liela interese, it sevišķi par to, kā tad varēs nokļūt uz vēsturisko salu, kura apvīta ar dažādiem nostāstiem un mītiem. Viļakas novada tūrisma pārstāvji iepriecina, ka interesentiem jau šovasar būs iespēja nokļūt līdz salai, izbaudot jauno pastaigu taku, jo pašvaldība šobrīd īsteno "Leader" projektu "Pieejamības nodrošināšanai Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu", kas nodrošinās vieglāku piekļuvi un pagarinās pastaigu taku vēl par 350 metriem. Līdz ar to kopējās takas garums sasniegs nepilnu kilometru.

Foto: Publicitātes foto

Zīmīgi, ka kādreiz senatnē ezera krastu ar salu savienojis koka tilts, bet to tāpat kā pili nopostīja. Tilta uzstādīšana paredzēta līdz šī gada 30. septembrim, bet kamēr pontonu tilts vēl top, vasaras sezonā ģimeņu un draugu kompānijas līdz salai varēs nokļūt, izmantojot "Ezertūres" sniegtos pakalpojumus. Uzņēmums tieši šajā sezonā plāno papildināt pakalpojuma klāstu, un ierasto SUP dēļu un katamarānu vietā mierīga brauciena baudītāji līdz salai varēs nokļūt ar koka laivām. Vairāk ar "Ezertūres" piedāvājumu iepzīsties šeit.



Tāpat jāpiebilst, ka pie Viļaka ezera ir izveidots vides objekts "Ūdens". Objekta virsma veidota no 2625 metāla lāsītēm, kas rada ūdenim līdzīgas skaņas.

Viļakas TIC pārstāvji aicina apmeklētājus ievērot principu: ko atnesi, to aiznes, lai kopā uzturētu salu tīru un kārtīgu.

Pašvaldība arī turpmāk plāno mērķtiecīgi labiekārtot un sakārtot ezera apkārtni, realizējot vairākus projektus, lai radītu patīkamu vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Nākotnes ieceres: pēc Viļakas novada muzeja attīstības meta projekta izgatavošanas vairākos posmos ir paredzēts veikt pilsdrupu konservāciju un arheoloģiskos izrakumus pilsvietas iekšpagalmā, kā arī pils vizualizācijai izvedot inovatīvu maketu un skatu torni.