Jauns tūrisma produkts – Zemgalē top piedzīvojumu un iedvesmas parks

Šobrīd Jelgavas novada Nākotnē – bijušajā kolhoza teritorijā – notiek darbi, lai jau vasarā atklātu atraktīvu tūrisma jaunumu, proti, piedzīvojumu un iedvesmas vietu "Nākotnes parks". Plašs ābeļdārzs, helikopteru lidlauks, seno lietu krātuve un meistarotava, iespaidīga retro motokolekcija, neparastas nakšņošanas iespējas un lieliska brīvā laika pavadīšana ikvienam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piedzīvojumu un iedvesmas vieta "Nākotnes parks" ir 50 hektāru plaša teritorija, kurā aizraujoši laiku pavadīs ikviens labas atpūtas cienītājs. "Nākotnes parks" ir trīs draugu kopīgā aizraušanās, kas strauji pārauga mīlestībā pret šo vietu un cilvēkiem, vēsturi un nākotni. Katrs šeit ieliek savu sirdi, tāpēc to var just ik uz soļa.

"Nākotnes parka" rota ir ābeļdārzs "Ābeles un bites", kas iekopts jau pirms 70 gadiem. Šeit tiek ierīkotas gājēju taciņas, rotaļu laukums bērniem, dažādas nojumes, atpūtas zonas, pirts un vairākas vietas nakšņošanai. Ābeļdārzā varēs doties pastaigās un iepazīt dabas daudzveidību, rīkot piknikus, svinības un fotosesijas, baudīt kinovakarus, meistarklases un koncertus, organizēt mākslas plenērus, salidojumus un citus pasākumus. Šeit brīvdienas kļūs par svētkiem un svētki – par piedzīvojumu!

Savukārt seno lietu krātuve un meistarotava "Laika mašīna" piedāvā aplūkot aizrautīgā kolekcionāra Andra Karičkina industriālā vintidža un retro kolekciju, ieklausīties viņa aizraujošajos senlietu stāstos. Pirmspadomju un padomju laika sadzīves priekšmeti, ražošanas darbarīki un darbagaldi, mehānismi, rūpnieciskās lampas, svari un pat 20. gadsimta sākuma frizētavas aprīkojums – tā ir tikai daļa no visām senlietām, kuras vienuviet var apskatīt "Laika mašīnā" jau tagad. Turklāt teju aiz katras senlietas slēpjas arī kāds īpašs stāsts!

Vasarā meistarotavā "Laika mašīna" notiks dažādas meistardarbnīcas. Ja tev patīk darīt pašam, tad noteikti seko līdzi, kad tiks atklāta pieteikšanās stikla vitrāžu meistardarbnīcai, kur pieredzējuša vitrāžista vadībā katrs varēs izgatavot stikla vēja zvanus, kausēta stikla piekariņu vai stilīgu brošu. Tas būs aizraujošs pasākums visai ģimenei, jautrs izaicinājums vecpuišu vai vecmeitu ballītēs un saliedējoša aktivitāte kolēģiem.

"Nākotnes parkā" jau tagad ir aplūkojama arī iespaidīga retro motokolekcija. To veido vairāk nekā 40 vintidža tehnikas vienības – mopēdi, motocikli, minimokiki un velosipēdi – no tiem laikiem, kad zāle bija zaļāka un kad mopēds, tautā saukts arī par "plirkšķi", bija teju katra puikas sapnis. Kolekcijā ir apskatāmi gandrīz visi Rīgas motorūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" sērijveida braucamie, kā arī vairāki ekskluzīvi čehu mopēdi. Bet tas vēl nav viss! Jau drīzumā teritorijā varēs aplūkot arī dažus padomju laika auto un drosmīgākie varēs noķert vēju, izbraucot pa mototrasīti!

Vēl teritorijā ir helikopteru lidlauks "Future Wings" un viens no nedaudzajiem helikopteru apkopes centriem Latvijā. Šeit piezemējas lidaparāti no Baltijas un pat visas pasaules, bet par drošiem lidojumiem rūpējas augsti kvalificēti mehāniķi. Šķiet, ka visos laikos viens no cilvēka sapņiem ir bijis lidot. Salīdzinājumā ar lidmašīnām helikopteri spēj pacelties un piezemēties pilnībā vertikāli un lidot ne tikai uz priekšu, bet veikt manevrus arī atpakaļ un uz sāniem. Vai arī tev aizraujas elpa, redzot helikopteru? Tad dodies uz "Nākotnes parku", jo tur bieži paceļas un nolaižas helikopteri un, iespējams, arī tev izdosies kādu no tiem apskatīt.

Piedzīvojumu un iedvesmas vietu bagātina arī teritorijā esošās "Milzu!" un "Dabas dots" bioloģisko un inovatīvo produktu ražotnes. Ja apmeklēsi "Nākotnes parku", tad arī tu varēsi baudīt degustācijas, lai atklātu savu mīļāko pilngraudu pārslu garšu un favorītu no dievišķajām tējām un dzērieniem.

Interesentiem ir unikāla iespēja jau tagad, kad viss vēl ir tapšanas procesā, pieteikt ekskursijas vienas mājsaimniecības vai ģimenes lokā. "Nākotnes parka" veidotāji paši personīgi izrādīs teritoriju, atklās, kā viss top, pastāstīs aizraujošus stāstus, ļaus uzzināt ko jaunu, pačukstēs, kas "Nākotnes parkā" gaidāms tuvākajā laikā, cienās ar tepat ražotajiem bioloģiskajiem produktiem, iedvesmos un iedrošinās ticēt saviem spēkiem darīt lielas lietas.

"Tā nebūs klasiskā, visiem ierastā ekskursija. Jūs varēsiet ielūkoties darba procesa aizkulisēs, sajust senatnes auru un nesteidzīgi atpūsties. Katrs, kurš atbrauks ciemos, varēs sajust īpašo "Nākotnes parka" atmosfēru. Gaidīsim ikvienu Nākotnē!" aicina "Nākotnes parka" saimnieki, trīs draugi Kārlis Dandzbergs, Edgars Brīvkalns un Andris Karičkins.

"Nākotnes parkā" divu vienādu ekskursiju nebūs, jo jaunā piedzīvojumu un iedvesmas vieta attīstās katru dienu.Ekskursijas notiks piektdienās, sestdienās un svētdienās pulksten 10, 12.30, 14.30, sākot no 7. maija. Ekskursijas ilgums – pusotra stunda. Ekskursijas tiek organizētas, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Adrese: "Industriālais parks", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Kontakti ekskursiju pieteikšanai: +371 25713949, info@nakotnesparks.lv.

Biļešu cenas:

Pieaugušajiem un bērniem (no trīs gadu vecuma) – 8 eiro.

Ģimenes biļete (divi pieaugušie un viens bērns) – 22 eiro.

Ģimenes biļete (divi pieaugušie un divi bērni vai viens + trīs) – 28 eiro. Katram nākamajam bērnam (sākot no trim gadiem), kurš norādīts 3+ Ģimenes kartē, ieejas biļete – 4 eiro.



Biļetes cenā iekļauta ekskursija, kā arī "Milzu!" un "Dabas dots" produktu degustācijas. Plašāka informācija šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.