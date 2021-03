Jaunums tūrismā – dabas saimniecība 'Ošumājas'

Ikgadējā ziemas pasākumā "Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē" pirmo reizi ciemiņus uzņēma un tūrisma jomā sevi pieteica Renāte un Artūrs Kaupuži ar savu dabas saimniecību "Ošumājas".

Saimniecība atrodas Kārsavas novada Mežvidu pagasta Gadžiuņos. Interese no apmeklētājiem bija liela, jo šeit varēja apskatīt un tuvāk iepazīt savvaļas zirgus – Poļu konikus un Hailandes šķirnes gaļas liellopus, kas saimniekiem palīdz arī teritorijas apsaimniekošanā, pastāstīja Kārsavas novada tūrisma speciālisti.

Savvaļas zirgi un liellopi ganās 14 hektāru lielā teritorijā. Taču viens no interesantākajiem faktiem ir tas, ka zirgi ir bara dzīvnieki ar stingru hierarhiju, un liellopi, lai arī ir masīvāki un ar iespaidīgiem ragiem, tomēr baidās no zirgiem. Daļā no plašās teritorijas atrodas arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi. Šajās pļavās nav veikti kultūrtehniskie pasākumi, tāpēc tās ir daudzveidīgas un dabiskas, un šāds apsaimniekošanas veids palīdz tās saglabāt.

Šobrīd saimniekiem vēl norit darbs pie teritorijas labiekārtošanas ciemiņu uzņemšanai. Bet vasaras sezonā dabas saimniecībā "Ošumājas" varēs doties izzinošā pastaigā pa dabiskajām ganībām savvaļas zirgu un liellopu pavadībā. Tāpat varēs arī iepazīt zālāju daudzveidīgumu, ielūkoties vaigā retiem un aizsargājamiem augiem un ievākt trejdeviņas jāņuzāles.



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.