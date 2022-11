Jelgavā atklās inovatīvu ekspozīciju par agrāko laiku interjeru un būvniecības tendencēm

Noslēdzoties vērienīgam restaurācijas procesam un iekārtojot ēku ekskursijai ar ekspozīcijām, 11. novembrī pulksten 13 durvis vērs nams Vecpilsētas ielas kvartālā, kas ietvers gan Jelgavas Vecpilsētas māju, gan Zemgales restaurācijas centru, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centra pārstāve Jūlija Bergfelde.

Vēsture katrā no ēkas spārniem atdzīvosies savā veidā. Jelgavas Vecpilsētas māja reprezentēs pašas ēkas stāstu cauri laika griežiem, ļaujot ikvienam interesentam ekskursijā caur mūsdienu risinājumiem ienirt senās Jelgavas agrāko laiku interjera un būvniecības tendencēs, amatniecības un sadzīves niansēs. Savukārt ēkas otrajā spārnā Zemgales Restaurācijas centrs aizsāks nopietnu kultūras mantojuma atjaunošanas procesu, darbnīcās sniedzot metāla, stikla, porcelāna, keramikas, tekstila restaurācijas pakalpojumus.

"Jelgavas Vecpilsētas māja ar tās ekspozīcijām būs saistošs apskates objekts ikviena vecumposma apmeklētājam – šeit izmantoti inovatīvi un interaktīvi risinājumi: videomateriāli, animētas fotogrāfijas un audiogidi, kas iedarbinās dažādas cilvēka maņas. Mājas vēstures, pārbūves un restaurācijas informācija apmeklētāju sasniegs caur ikdienas skaņām un vizuāliem sadzīves stāstiem. Gluži kā sendienu mantu glabātuvēs, kad viss vērtīgais glabājās lādēs, arī mājas ekspozīcija izvietosies zelta lādēs, kas vērs savas atvilktnes katra pārsteidzošākā veidā," stāsta Jelgavas reģionālā tūrisma centra vadītāja Dace Kaņepone.

Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartāls ir unikāls, jo šī ir vienīgā senās pilsētas apbūves daļa, kas netika nopostīta II Pasaules kara laikā. Kvartāla apbūve saistāma ar 18.–20. gadsimta sākumu. Te saglabājusies seno arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko elementu izteiksmība.

Foto: Publicitātes foto

Vecpilsētas māja 1991. gadā

Jelgavas Vecpilsētas māja ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un viena no senākajām koka dzīvojamām mājām Jelgavā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Lai tā būtu pēc iespējas autentiskāka, renovācijas darba procesā ievērotas vēsturei pietuvinātas tehnoloģijas: griestos, sienās, grīdās maksimāli izmantoti esošie un atgūtie būvmateriāli, grīdu atjaunošanā – senie ķieģeļi, eksponēts būvdarbu laikā atraktais mājas pagrabs un unikālie bēniņi. Atjaunošanas rezultātā ēkā saglabāts ieskats par daudzveidīgajām telpu apdarēm, kas liecina par vēsturisko stilu tendenču attīstību interjerā, mājas iedzīvotāju gaumi, dzīves veidu un materiālajām iespējām.

Savukārt Zemgales restaurācijas centrā iekārtotās restauratoru darbnīcas primāri darbosies kā meistardarbnīcas nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, taču paredzēts arī organizēt izglītojošus pasākumus, kā arī piedāvāt iespēju interesentiem klātienē izzināt restaurācijas procesa gaitu.

Foto: Publicitātes foto

Atklāšanas dienā – 11. novembrī – ekspozīcijas apmeklējums būs bez maksas, taču, ņemot vērā ierobežoto cilvēku skaitu, kas var pulcēties namā, iepriekš jāpiesakās ekskursijai vēlamajam laikam (pulksten 13, 15 vai 17) pa tālruni 63005407 un 25746417.

Arī sestdien, 12. novembrī, interesenti aicināti izmantot gida pavadībā nodrošinātās bezmaksas ekskursijas pulksten 10, 12, 14 vai 16, iepriekš piesakot savu dalību.

Visu novembri Jelgavas Vecpilsētas mājas ekspozīcijas apskatei būs pieejamas no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18, svētdienās no pulksten 11 līdz 17. Ieejas maksa pieaugušajiem divi eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem viens eiro, bet ar ģimenes biļetes cena ir četri eiro. Ekskursijas gida pavadībā var pieteikt pa tālruni 63005407 vai 25746417.

Pēc ekspozīciju apskates 2. stāvā var doties uz mājas bēniņu telpu, kur no atvēršanas dienas līdz nākamā gada 31. janvārim būs apskatāma fotogrāfiju un stāstu izstāde "Mans tautastērps pasaulē", atspoguļojot dažādos tautastērpu un to saimnieku likteņus, piemēram, par tiem, kas devušies pēckara trimdā, pabijuši pasaulē un atgriezušies mājās, vai arī darināti nesen, lai apliecinātu latvietības kodolu.