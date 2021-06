Jelgavā jūlijā norisināsies pārgājienu cikls

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) aicina ikvienu aktīvās atpūtas un vēstures cienītāju piedalīties pārgājienos, kuru laikā būs iespēja iepazīt Jelgavu, uzzināt par zudušajām ēkām un atklāt nezināmus faktus par pilsētas vēsturi.

Pārgājienus vadīs gide Gunta Trana, un tie ir saturiski piemēroti dažādām interesentu grupām. Kopā paredzēti četri pārgājieni – divi ar nosaukumu "Pastaiga no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa līdz Jelgavas dzelzceļa stacijai" un divi pārgājieni ar tēmu "Pastaiga pa Lielo ielu un Vecpilsētas ielas kvartālu".

3. jūlijā pulksten 11 norisināsies pirmais pārgājiens "Pastaiga no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa līdz Jelgavas dzelzceļa stacijai". Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni divu stundu ilgā pastaigā no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pa Akadēmijas ielu un Zemgales prospektu. Šeit saglabājusies Latvijas mērogā nozīmīgā 1775. gadā dibinātā Academia Petrina (šodien Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs), redzamas historisma un jūgendstila ēkas, kā arī pēckara apbūve. Pastaigas laikā gide iepazīstinās ar maršrutā redzamo ēku vēsturi un pastāstīts, kā laika gaitā mainījušies šo ielu vaibsti. Maršruta noslēgumā aktivitātes dalībnieki no ārpuses apskatīs 19. gadsimta otrā pusē uzbūvēto dzelzceļa staciju, kura savulaik sekmēja pilsētas attīstību. Arī mūsdienās šajā teritorijā noris nozīmīgi būvniecības projekti.

Dalība pārgājienā ir bez maksas. Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības, dalībnieku skaits pārgājienos ir ierobežots, tāpēc nepieciešams pieteikties iepriekš pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv vai tālruni 63005447, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēgšanās, nepieciešamības gadījumā tos sniedzot Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.

Pasākuma laikā notiks foto uzņemšana un/vai filmēšana ar mērķi informēt sabiedrību par aktivitātes norisi, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas, saglabāšanas vajadzībām un publicitātes materiālu veidošanai.

Piedaloties aktivitātē, JRTC aicina ievērot valstī pieņemtos distancēšanās noteikumus.

Jautājumu gadījumā par personas datu apstrādi aicinām vērsties pie Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" galvenās speciālistes administratīvajos jautājumos Laines Rozenbergas pa tālruni 63005452, vai rakstot e-pastu uz laine.rozenberga@tornis.jelgava.lv. Papildu informācija par datu apstrādi Jelgavas pilsētas pašvaldībā pieejama tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.