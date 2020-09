Jelgavas industriālais mantojums: aicina uz aizraujošām ekskursijām pilsētā

Industriālais mantojums ir mūsu kultūras mantojuma daļa, kas liecina par industriālo tehnoloģiju attīstību, darba paņēmienu un darba apstākļu izmaiņām, palīdzot plašāk izprast sabiedrības attīstību un vēsturi, kā arī saglabāt liecības par industriālo modernizāciju. Lai to visu novērtētu, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs piedāvā divas aizraujošas ekskursijas.

12. septembrī pulksten 15 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina uz ekskursiju Ugunsdzēsības ekspozīcijā Jelgavā. Ekspozīcijā, kas iekārtota vienā no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžām, apskatāmi dažādi eksponāti no ugunsdzēsēju darba un ikdienas – no seniem diplomiem līdz pat ugunsdzēsēju automašīnai. Apmeklētājiem iespējams redzēt arī agrāk lietotos darba priekšmetus: četrrocīgu rokas sūkni, motorsūkni, cirvjus, ķiveres, gaismekļus, rācijas u.c. Vietu skaits dalībai ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 29190710 (Dobeles iela 16, Jelgava).

Savukārt 13. septembrī pulksten 13 un 15 iespējams piedalīties ekskursijās vēsturisko spēkratu kolekcijā "AnRu motors" Jelgavā. Privātajā kolekcijā būs apskatāmi padomju laika restaurētie spēkrati: dažādas ZAZ, VAZ, GAZ automašīnas. Vecākais auto ir 1961. gada GAZ 21, jaunākais – 1980. gada VAZ 2103. Visas automašīnas ir teicamā vizuālajā un tehniskajā stāvoklī, un tām piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss. Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits dalībai ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 63005447 (Garozas iela 15a, Jelgava).

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.