Kā no putna lidojuma: Ungurpils dzirnavu ezera peldošās salas

Ungurpils dzirnavu ezers Alojas novadā ir viena no dabas pērlēm, ko vērts apskatīt. Un ne jau velti – pa to peld trīs salas.

Kā, atsaucoties uz laikrakstu "Auseklis", iepriekš skaidroja "Delfi", ezerā novērojamas trīs salas. Parasti tās pārziemojot ezera dienvidu galā, netālu no vietas, ko sauc par Porzu birzi. Kad ezera ledus izkūst un vējš salas iekustina, tās sāk savu gaitu pa ūdeni. Peldošo salu izcelšanās izskaidrojama ar kūdras masīvu pacelšanos no appludinātas upes gultnes. Agrāk šādu salu ezerā bijis 12. Tolaik lielākā no salām bijusi ap pushektāru liela, savukārt salu kopējā platība bijusi trīs hektāri. Šobrīd lielākā daļa salu ir pieaugušas krastiem, bet trīs joprojām peld ezerā.

Foto: Mihails Ignats, aerolatvija.lv

Kā "Tūrisma Gidam" pastāstīja aerofotogrāfs Mihails Ignats, pēc ziņas izlasīšanas par šīm unikālajām salām portālā "Delfi", viņš devies uz Alojas novadu šo skatu iemūžināt no unikāla rakursa. Turpinājumā piedāvājam "AeroLatvija.lv" iemūžinātos kadrus no putna lidojuma 6. aprīlī.



Ezeru ieskauj Ungurpils parks, kas ir 5,6 hektārus liels, turklāt ezera pusē tas terasēts, minēts Alojas novada mājaslapā. Parks ir sakopts un tur iekārtots arī neliels sporta laukums, kā arī brīvdabas estrāde. Tā būs piemērota vieta netraucētai atpūtai.

Ko vēl apskatīt tuvumā? Vērts doties uz, piemēram, Ungurpils muižas parku, Planču purva taku vai Staiceles dzelzs avotiem, kas, starp citu, ir viens no jaunākajiem Latvijas dabas pieminekļiem.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.