Kad brīvas četras stundas Ventspilī: ko apskatīt?

Ikviens no mums katrā no Latvijas pilsētām vēlas atrast atšķirīgo, to unikālo un mums katram piesaistošāko. Ventspils ir pilsēta, kas ciena pagātni, domā par rītdienu un ražīgi strādā šodienai. Lai sniegtu ieskatu tajā, ko iespējams paveikt četru stundu laikā Ventspilī, Tūrisma informācijas centrs piedāvā ceļvedi, kas palīdzēs pilsētas visiem saredzēt galvenos tūrisma objektus un tvert kaut mazu daļiņu Ventspils noskaņas.

Ventspils Ostas ielas promenāde

Saukta arī par Ventmalu. Tā piesaista gan pilsētas viesus, gan pašus pilsētniekus. Šeit ir pieejami vairāki ievērojami apskates objekti – Livonijas ordeņa pils, kas ir senākā ēka Ventspilī un viens no vecākajiem viduslaiku cietokšņiem Latvijā; tūristu iecienītais ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs"; piemineklis Krišjānim Valdemāram; figurālā puķu dobe "Mārītes" u.c. Par īpaši populāru pastaigu vietu kļuvusi vairāk kā pirms gada atjaunotā Ostas ielas promenāde. No tās paveras plašs skats uz Ventu, jūras vārtiem, senajām ostas darbnīcām, iespaidīgu boju un stoderu kolekciju un eksponēto loču kuģi "Rota".

Jūrmalas parks

Jūrmalas parks ir iecienīta pastaigu vieta ģimenēm un aktīvās atpūtas cienītājiem. Cauri parkam vijas dažādi celiņi un takas, divas no tām ir īpašas: Enkuru takā apskatāma Baltijas valstīs lielākā enkuru kolekcija, bet Džungļu taka sevišķi patiks bērniem – tajā var kāpelēt un ložņāt, kā īstos džungļos. No maija līdz oktobrim cauri Jūrmalas parkam kursē Piejūras brīvdabas muzeja Mazbānītis.

Lielais laukums

Par jaunu un ainaviski pievilcīgu pilsētas centru kļuvis Lielais laukums. Koncertzālei "Latvija" līdzās esošā strūklaka "Fregate "Valzivs"" papildina laukuma krāšņos un mūsdienīgos vaibstus, bet satumstot tā tiek izgaismota. Tā ir iespaidīgākā no desmit strūklakām, kas atrodas dažādās Ventspils vietās. Savukārt, 2019. gadā atklātā koncertzāle "Latvija" lepojas ar diviem pasaules līmeņa, unikāliem mūzikas instrumentiem – manuālajām akustiskajām koncertērģelēm un šobrīd pasaulē lielākajām vertikālajām koncertklavierēm.

Zinātnes centrs "Vizium"

Šķērsojot Ventas tiltu, ikviens pamanīs izcilas arhitektūras paraugu, un gaismas atstarojošu ēku –tas ir zinātnes centrs "Vizium". Pagaidām gan ēka apskatāma tikai no ārpuses, bet apmeklētājiem durvis vērs līdz ar nākamās vasaras tūrisma sezonu.

Dienvidu mola promenāde

Dienvidu mola promenāde ir populāra pastaigu vieta visu gadu, šeit labāk, kā jebkur citur, var izjust, ko nozīmē dzīve pie jūras. Ierodoties Ventspilī, kuģotājus sagaida Dienvidu mola bāka un Govs Matrozis, savukārt tos, kas dodas pastaigā uz Dienvidu molu, sagaida Baltijas jūra visā tās varenībā, rudenī mutuļos griežas smiltis un vējš, bet vasarā debesis krāso saulrieti.

Lemberga hūte

Slēpošanas kalns "Lemberga hūte" pulcē gan ventspilniekus, gan viesus visu cauru gadu. Vasarā piedzīvojumu parkā apmeklētājiem pieejamas daudzas dažādas atrakcijas, bet ziemā "Piedzīvojumu parkā" darbojas slēpošanas kalns "Lemberga hūte". Ja nav laika aktivitātēm, kalnā var arī uzkāpt tāpat. Līdz kalna virsotnei ved kāpnes ar 385 pakāpieniem, bet virsotnē līdzās staltbrieža skulptūrai paveras dižākais skats Kurzemē, ir pārliecināti ventspilniekus.

