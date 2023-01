Kādreizējā kodolraķešu bāze Zeltiņos – vēsturiski nozīmīga aukstā kara liecība

Bijusī militārā bāze Alūksnes novada Zeltiņos ir nozīmīga aukstā kara liecība Eiropas mērogā. Šeit nekad nav veikti būtiski labiekārtošanas darbi. Daļā teritorijas šobrīd notiek uzņēmējdarbība, objekts ir brīvi pieejams arī apmeklētājiem. Laika gaitā teritorija aizvien vairāk degradējas, tāpēc pašvaldība meklē risinājumus, kā to droši apsaimniekot nākotnē.



Lai gan bijusī kodolraķešu bāze Zeltiņos ir iecienīts tūristu galamērķis, Alūksnes novada pašvaldība vēlas izstrādāt plānu, kā šo teritoriju apsaimniekot nākotnē. Pašvaldībā meklē risinājumu, kā šeit droši uzturēties tūristiem, strādāt uzņēmējiem, kā arī saglabāt vēsturiskās un dabas vērtības.

Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Lāce saka: "Padomju tūrisms šobrīd ir neērts, līdz ar to jāsaprot, kā to neslavināt – tā ir daļa no Latvijas vēstures –, lai varētu apgūt vēsturi un būtu saistoši ģimenēm šeit pavadīt brīvo laiku."

"Latvijā vairs nav tik daudz objektu, kas ir spilgtas aukstā kara liecības. Aukstais karš nav tikai Padomju Savienība. Tas ir liels pasaules konflikts. Divu lielvaru bruņošanās un Zeltiņu bāze ir viens no šīs bruņošanās piemēriem," norāda Alūksnes tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere-Augule.

Lai teritorijai taptu attīstības plāns, starptautiska projekta ietvaros Zeltiņu bijušajā raķešu bāzē viesojās ekspertu grupa.

