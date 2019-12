Kāju izlocīšana pēc svinīgām maltītēm: idejas pastaigām Otrajos Ziemassvētkos

Lielai daļai cilvēku Ziemassvētki asociējas ar kārtīgu svētku mielastu kopā ar ģimeni, radiem un draugiem. Ņemot vērā, ka svētku brīvdienu ir bijis gana daudz un vēders palutināts ar dažādiem gardumiem, Otrie Ziemassvētki ir īstais brīdis, lai dotos ārpus mājas, izstaipītu pie galda nosēdētās kājas un ieelpotu svaigu gaisu pirms pēdējā darba cēliena šajā gadā.

Šoreiz esam no "Tūrisma Gids" arhīva lādes izcēluši stāstus par dažādām interesantām vietām visā Latvijā – tavs uzdevums ir izlemt, cik tālu no savas pilsētas vēlies doties un kādā kompānijā dienu gribētu pavadīt. Pastaiga pa kādu no Latvijas dabas takām ir piemērota kā lielākai draugu kompānijai, tā arī divvientulības cienītājiem, kas labprāt izbēg no ļaužu pūļiem.

Iespējams, pastaiga pa dabas taku ir tieši tas, kas tev šobrīd nepieciešams! Taču, ja došanās dabā tevi nevilina, bet kājas nes pa priekšu iziet laukā, vari doties apskatīt, cik krāšņas šogad ir Latvijas pilsētu eglītes. Šajā rakstā apkopotas 72 svētku rotas dažādās vietās – atrodi savai gaumei tīkamāko un dodies turpināt svinēt svētkus!