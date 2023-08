Kārē pēc brīvā kritiena: ekstrēmā atpūta tepat Latvijā

Ekstrēmo sajūtu cienītāji gan jau dzirdējuši par dažām labākajām un populārākajām vietām pasaulē, kur lēkt ar gumiju no vairāku simtu metru augstuma. Piemēram, Šveicē tas ir 220 metrus augstais Verzasca dambis pie Vogorno ezera, bet Austrijā – "Europabruecke" ar 192 metriem Viptāles ielejā. Protams, Latvijā nesasniegt tādus augstumus, jo esam klajumu un līdzenumu zeme, taču šur tur savu devu adrenalīna iegūt var.

Lai gan ar simtiem metru augstumu dižoties nevaram, tomēr arī pie mums vat iegūt neparastu pieredzi, kas atšķirīga no citām. Piemēram, Siguldā gumijlēkšana ar "Bungee Sigulda" notiek pašā Gaujas vidū no gaisa trošu ceļa vagoniņa. Tiesa, ar roku aizsniegties līdz ūdenim nav iespējams, bet no 43 metru augstuma lidot brīvajā kritienā gan.

Sezona ilgst no pavasara līdz rudenim (atkarībā no laikapstākļiem) un viss lēkšanas process aizņem apmēram stundu, jo vagonā parasti dodas 12 cilvēki, un atkarīgs, kurš lēcējs pēc kārtas būsi, raksta "Siguldaadventures.lv".

Otra iespēja gumijlēkšanai ir ar "Ropejumping.lv" no Slokas papīrfabrikas torņa, un, tāpat kā Siguldā, arī te var lēkt gan viens, gan kopā ar kādu, dalot lēkšanas virves.

Šis lēciens prasīs drosmi nolēkt no 47 metru augstuma, un, kā savulaik "Delfi" norādīja Ance Vesa no "Ropejumping.lv" komandas, šobrīd Baltijā nav pieejami augstāki lēcieni ar virvēm kā tie, kas iespējami Slokas papīrfabrikā. Te lēciens var aizņemt no piecām līdz pat 15 minūtēm – viss atkarīgs no cilvēka un viņa drosmes uzkāpt tornī, saņemties un izlēkt.

Brīvais lidojums iespējams, ne tikai lecot ar gumiju. Izbaudīt vēju, nebeidzamu debesjumu un ātrumu var arī, lecot ar izpletni, turklāt darīt to salīdzinoši netālu no Rīgas – Limbažos.

"Skydive Latvia" instruktoru pavadībā Limbažu lidlauks pārvēršas par vietu, kur gūt ne tikai asas, bet arī neaizmirstamas emocijas, lecot no 4000 metru augstuma (no šāda augstuma to dara jau pieredzējuši izpletņlēcēji). Lēciens ir kopā ar instruktoru, un brīvo kritienu izbaudīt var apmēram minūti, pēc kā seko vairāku minūšu lidojums zem izpletņa, minēts "Skydive Latvia" mājaslapā.

