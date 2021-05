Karte: Kuras saimniecības apmeklēt akcijā 'Atvērtās dienas laukos'

"Atvērtās dienas laukos" ir lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums, kas šovasar (no 10. līdz 13. jūnijam) norisināsies jau astoto gadu un šogad pulcē rekordlietu pasākuma dalībnieku skaitu – vairāk nekā 240, tostarp tādus saimniekus, kas ikdienā savas durvis viesiem never. Šī ir īpaša izdevība tiem, kas daudz ko Latvijā jau redzējuši un meklē jaunus iespaidus, jo "Atvērto dienu" pasākumā piedalās arī tādi saimnieki, kuri ikdienā savas durvis viesiem never.

Šajās četrās dienās ar īpaši sagatavotām programmām, degustācijām, atlaidēm ražojumu iegādei un citiem piedāvājumiem ārpus ierastā ciemos gaida mājražotāji, amatnieki, pārtikas ražotāji, naktsmītnes, pirtnieki, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas, arī sporta un izklaides vietas, pastāstīja ''Lauku ceļotājs'' pārstāvji.

Kā plānot ceļojumu?

Saimnieki ir sagatavojušies ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, un tas tiek sagaidīts arī no viesiem, tādēļ šogad obligāti nepieciešams apmeklējumu pieteikt iepriekš, precizējot laiku, apmeklētāju skaitu un citu svarīgu informāciju!

Lai saplānotu ceļojumu, jāieskatās pasākuma mājas lapā www.celotajs.lv/atvertasdienas. Te atradīsi visu informāciju – kas ir "Atvērtās dienas laukos", kas gaida ciemos, ko varēs darīt, redzēt, nogaršot un iegādāties, un kā tur nokļūt. Norādītas arī dienas, kurās katrs pasākuma dalībnieks piedalās, daudzviet ir arī konkrēti apmeklējuma laiki.

Braucienu var plānot pēc pasākuma dalībnieku atrašanās vietas, izmantojot drukāto vai tiešsaistes karti, vai arī pēc interesēm. Saimniecības sagrupētas tēmās:

"Lauku labumi" – mājražotāji, kuri piedāvā visdažādākos lauku gardumus – no mājās ceptas maizes un kūkām līdz šmakovkas kokteiļiem un aitas piena saldējumam;

"Dabas objekti" – dabas takas ar piedzīvojumiem un pārgājieni kopā ar vietējiem dabas zinātājiem;

"Kultūrvēsturiskie objekti" – muižas un pilis, muzeji ar īpašām programmām;

"Sports un izklaide" – relaksējoša šaušana ar loku un aktīva atpūta mežā;

"Naktsmītnes" – daudzveidība no kempingiem līdz muižu viesnīcām, arī jaunatvērti glempingi un viesu mājas;

"Citi interesanti objekti" – tieši tāpēc tie ir interesanti, ka neietilpst nekādā klasifikācijā, piemēram, "Mazpilsētas rūpnīcas ikdiena" vai "Kino – no pirmsākumiem līdz mūsdienām".

"Atvērto dienu laukos" karte

Drukātā karte ceļojuma plānošanai un līdzņemšanai pieejama tūrisma informācijas centros un DUS "Circle K" visā Latvijā. Tajā atzīmētas šī gada pasākuma dalībnieki un norādīta kontaktinformācija apmeklējuma pieteikšanai.

Tiešsaistes kartē dalībnieki atzīmēti ar simboliem, norādot nodarbošanās veidu, piemēram, maizes cepēji, vīndari, dārzi utt. Par katru var izlasīt īsu "Atvērto dienu" piedāvājuma aprakstu un, ja tas ieinteresējis, atvērt plašāku aprakstu ar kontaktinformāciju, pašas saimniecības mājaslapu un ''Facebook'' profilu.

"Atvērtajās dienās laukos" piedalās un atlaides pakalpojumiem piedāvā arī naktsmītnes un ēdinātāji, tādēļ iespējams plānot arī vairāku dienu maršrutu ar apmeklējumiem, ēdienreižu vietām un nakšņošanu.

Ieskatam – ko piedāvā pasākuma dalībnieki novados?

Vidzemē

Raunas novada "Mežnorās" būs sākusies zemeņu vasara. Saimnieki izrādīs, kā gardās ogas aug plēves tuneļos, un iepazīstinās ar savu mājas vīna darītavu.

Saimniecība "Rīta Putni" Kokneses novada Bilstiņos aicina paipalu olu un gaļas delikatešu iepazīšanas ceļojumā ar degustāciju, stāstot par pašu ražotajiem ''Olalā!'' un ''Bučers'' produktiem.

Lauku mājās "Lejas Varicēni" Smiltenes pusē varēs piedalīties darbnīcā "Izgatavo Solāro akumulatoru lādētāju pats", apskatīt pašu veidotas saules paneļu un saules kolektoru sistēmas, izmēģināt kājminamu veļas mašīnu.

Kurzemē

Kandavas novadā bioloģiskā zemnieku saimniecība "Ošenieki" akcijas laikā rīko "Zaļumu festivālu" un piedāvā katram viesim uztaisīt pašam savu "zaļumu burciņu" no saimniecībā izaudzētā.

"Cīrulīšu mājas labumu" degustācijā Kaltenē, Rojas novadā, būs iespējams nobaudīt pašu ražojuma piecu veidu vīnus un piecu veidu zivju produktus, iegādāties tos ar atlaidi.

Kempings ''Melnsils'' Rojas pusē akcijas dienās viesiem piedāvā Melnsila Godu zupu, SUP dēļu un kajaku nomu ar 50 procentu atlaidi.

Zemgale

Apmeklētāji laipni gaidīti Tīreļu brandvīna dzītuvē un atpūtas takā "Zirgu iela" – ielūkoties dzērienu ražošanas procesos, apmeklēt ''Tīreļu dzītuves'' veikalu/degustācijas zāli. Ģimenes ar bērniem varēs apskatīt lauku saimniecības dzīvniekus un fotografēties ar zirgiem.

''Zelt'' smiltsērkšķu dārza saimnieki Platones pagastā gatavo no smiltsērkšķiem mutē kūstošu, vasarīgu saldējumu, īpašu ''Laimes tēju'', atspirdzinošu limonādi, gardus zefīrus un smiltsērkšķu karameli, kosmētiku un Līgo karali ''Smiltsērkšķu alu''.

"Abras gardumu" saimnieces Ozolnieku novadā laipni aicina uz šokolādes darbnīcu un pašu gatavotā saldējuma degustāciju.

Latgalē

Balvu novadā "Rūsa vējā" ielūdz apskatīt retro motociklu kolekciju un piedāvā izbraucienu.

Piemājas saimniecība "Duciņi" Krustpils novadā aicina darbnīcā "Piešķir zupai latvisko garšu!" izveidot savu kaltēto garšaugu maisījumu, piedalīties zupas vārīšanā un tās degustācijā. Savā īpašumā varēs iegūt kaltētu garšaugu maisiņu "ieDillo" un bez maksas degustēt jauno produkciju.

Viesu mājas "Zīdu Kolns" saimnieki sevi sauc par buru guru un saka – "Kļūsti par jūrasbraucēju Latgales jūrā!", aicinot ar buru laivu izbraukt Rāznā.

Sēlija

Koka dizaina darbnīca "AR woodworks" Ilūkstes novadā piedāvā pārbaudīt savas zināšanas, mēģinot atpazīt dažādu sugu kokus. Saimnieks izgatavo personalizētus koka pulksteņus un citus dizaina priekšmetus no koka.

Aknīstes novadā piedāvājums "Sajūti dabu!" – saimniece aicina pastaigā pa Vilkapurvu pļavām, ievācot ārstniecības augus un iepazīstot to pielietojumu. No ievāktajiem augiem varēs pagatavot masāžas eļļu vai tinktūru un vitamīnu kokteili.

Gaidot tomātu ražu, "Ratniekos'', Viesītes novadā, ielūkosimies siltumnīcās, uzzināsim tomātu audzēšanas knifus, izgaršosim tomātu garšu dažādos ēdienos un dzērienos.

Rīgā un Pierīgā

Zirgu fermā "Dārziņi" Ķekavas novadā būs iespējams doties izjādēs ar 50 procentu atlaidi.

''Daugmales'' keramikas darbnīca dalīsies trauku veidošanas noslēpumos, izmantojot jūrmalas smiltis, mālu un stiklu.

"Salaspils Mellenes" aicinās ekskursijā savā krūmmelleņu dārzā un rādīs paraugdemonstrējumus krūmmelleņu griešanā, varēs iegādāties stādus.

