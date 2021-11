Kazdangas parka pastaigu taka ar putnu vērošanas torni un laipu pāri ezeram

Katrā no Latvijas reģioniem iespējams atrast daudz pērļu – tūrisma un dabas objektus, kas tā vien mudina tos piedzīvot un apskatīt pašu acīm. Viena no šādām pērlēm atrodas Kurzemē – tas ir Kazdangas parks, kas ir lielākais Latvijā. Savukārt parka pastaigu maršruts ļauj apskatīt muižas parku ar iespaidīgu koku sugu kolekciju un vērot vairāk nekā 150 putnu sugas no dzirnavezera skatu platformas.

Kā iepriekš stāstījis ''TūrismaGids'', Kazdangas parka teritorija aizņem gandrīz 200 hektāru lielu platību. Parka veidošana aizsākusies 19. gadsimta sākumā un laika gaitā tajā izveidojušās arī vairākas pastaigu takas, kas ļauj izbaudīt ainavisko parku ar vairāk nekā 200 sugu kokiem un krūmiem.

2018. gadā parks papildināts ar 190 metrus garu laipu un trīs metrus augstu skatu platformu, kas izbūvēta Kazdangas dzirnavezerā. Laipa sniedz lielu pievienoto vērtību Kazdangas parkam, savienojot abus ezera krastus, savukārt skatu platforma ļauj vērot ezera niedrāju un tajā sastopamos putnus un citus ezera iemītniekus no augšas. Tāpat līdz ar šiem jauninājumiem garo dabas taku cienītājiem ir pavērusies lieliska iespēja apvienot dabas takas abas parka daļas (Valātas parka daļa un Šēfera birzs) abpus ezeram un iziet maršrutu ar kopējo distanci deviņu kilometru garumā.

Ja Kazdangas parkā plāno ierasties ar auto, pastaigas maršrutu vēlams sākt pie Kazdangas parka labirinta sporta un atpūtas laukumā, jo tur varēsi atstāt savu transportlīdzekli. Viss maršruts ir veidots divos lielos lokos, un orientēties palīdzēs ik pa posmam izvietotās informatīvās norādes un uz kokiem krāsotais taku marķējums ar dzeltenām, zaļām un sarkanām norādēm. Pa ceļam pieejamas arī vairākas atpūtas vietas.

Maršrutā ietilpst veci muižas parki ar dažādām svešzemju koku sugām un dižkokiem, zivju dīķi, ezers, upīte, skujkoku mežs, vēstīts Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. Atsevišķi takas posmi (t.sk. ezera laipa) pieejami arī cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.