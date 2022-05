Ko redzēt un piedzīvot Riekstukalna tuvumā?

Aktīvās atpūtas kompleksā “Riekstukalns” ir ko darīt gan vasarā, gan ziemā. Turklāt netālu no tā, Baldonē un Ķekavā, atrodas dažādi dabas un kultūrvēstures apskates objekti, kurus vērts apmeklēt, ja dodies uz “Riekstukalnu”. Tur 21. maijā notiks taku skrējiena “Stirnu buks” sestais posms. Ja esi tur, kāpēc gan nepvienot aktīvo laika pavadīšanu ar interesanto vietu apskati?

Meistarklases un eksperimenti Astrofizikas observatorijā

Latvijā vienīgā profesionālā astrofizikas observatorija atrodas pāris minūšu gājiena attālumā no "Riekstukalna". Observatorija lepojas, ka tajā atrodas Baltijā lielākais Šmita sistēmas teleskops, ar kuru novēro zvaigznes, komētas un asteroīdus. Vairāk nekā 40 gadu darbības laikā uzņemti vairāk nekā 2500 astrouzņēmumi, un pētnieki atklājuši vairāk nekā 40 asteroīdus (viens no tiem – 2011. gadā atklātais – nosaukts Baldones vārdā). Observatorijā iespējams doties ekskursijās, piedalīties tematiskās interesantās meistarklasēs un eksperimentos.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

Vienīgā visā apkārtnē – Mercendarbes muiža

Apmēram piecu minūšu brauciena attālumā ar automašīnu no "Riekstukalna", pa nepilnu kilometru garu simtgadīgu liepu aleju ved ceļš uz Mercendarbes muižu, kuras vēsturiskais izskats saglabājies līdz mūsdienām. Tā ir viena no krāšņākajām Baldones vēsturiskajām celtnēm, kurā saskatāmas gan vēlīnā baroka, gan agrīnā klasicisma iezīmes. Apkārtnē šī ir vienīgā tāda veida būve. No pagājušā gadsimta sākuma muižā saglabājušās ieejas vestibila grīdas flīzes, oriģinālie sienu krāsojuma fragmenti un senās kāpnes, kas ved uz otro stāvu, bet lielākais muižas dārgums ir 18. gadsimta rokoko stila ozolkoka ārdurvju vērtnes, kas kļuvušas par vēstures mantojumu un valsts nozīmes mākslas pieminekli.

Foto: Publicitātes attēli

Slavenais kūrorta parks un vēl slavenākais sēravota paviljons

Baldones sanatorijas parks, kas šodien plašāk pazīstams ar nosaukumu Ceriņu parks, ir aizsargājams dendroloģisks stādījums, kas izvietojies Ķekaviņas upes abos krastos un tajā atrodas valsts aizsargājams kultūras piemineklis un viens no slavenākajiem avotiem Latvijā – "Ķirzaciņa". Baldones kūrorts dibināts 18. gadsimtā – tas bija lielākais sērūdens kūrorts Krievijas impērijā un drīz vien kļuva plaši pazīstams visā Eiropā. Tagad sanatorijas ēkas ir nopostītas, bet ap to esošais parks tādā izskatā, kādu mēs to pazīstam šodien, tika izveidots 1985. gadā, un tajā atrodas divas tēlnieka Tāļa Muzikanta skulptūras.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

Eksotiski stādījumi Baltās pils parkā

Spoži baltā krāsā vienmēr krāsota viena no Baldones skaistākajām ēkām – Baltā pils. Un, lai gan no arhitektūras viedokļa tā izskatās vienkārša – ar diviem torņiem un lielu terasi –, pils ir viena no ievērojamākajiem objektiem pilsētā. Pie Baldones mežkunga Ādama Mickēviča celtās medību pils atrodas parks, kurā aug vairāki eksotiski stādījumi, kas daļēji saglabājušies līdz mūsdienām no muižkungu laikiem – dižegles, ciedru priedes, Mandžūrijas korķa koki, sudrabegles, sarkanie ozoli. Pils telpas gadu gaitā izmantotas dažādiem mērķiem – ēka kalpojusi kā viens no Baldones kūrorta korpusiem, te atradies gan vācu, gan krievu karavīru hospitālis, arī kopmītnes kolhoza celtniekiem un viesstrādniekiem. Šobrīd pili var apskatīt tikai no ārpuses, jo tā tiek izmantota mūzikas pamatskolas vajadzībām.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

Izzini Baldoni ar audiogidu Stāstu takās

Iepazīsti Baldones dabas un kultūrvēsturiskās bagātības ar audiogidu, dodoties pastaigā pa īpašām Stāstu takām. Takas ir divas: lielais loks, kas ir apmēram 20 kilometrus garš un ietver 16 tūrisma objektus, marķēts ar sarkanām pēdiņām, savukārt mazais loks ir apmēram astoņus kilometrus garš, ietver deviņus tūrisma objektus un marķēts zilām pēdiņām. Mazais loks piemērots arī riteņbraucējiem. Ejot lielo loku var dzirdēt pilnīgi visus un iespējams apmeklēt Baldones muzeju, observatoriju un aktīvās atpūtas kompleksu "Riekstukalns", savukārt mazais aplis vairāk koncentrējas ap pilsētu un iepazīstina ar tādiem objektiem kā Ceriņu parku, Balto pili, Zirgu tramvaju, Baldones dūņu pirmo atradni u.c.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

No skatu torņa skats uz Rīgas jumtiem

Skatu tornis vienā no Riekstukalna nogāzēm ir īpašs ar to, ka no tā paveras skats ne tikai uz elpu aizraujošiem dabas skatiem, bet arī mūsu galvaspilsētas vēsturiskajiem torņiem un augstceltnēm. Tornis ir gadrīz 20 metrus augsts un vēsturiskās liecības vēsta, ka jau 19. gadsimta sākumā Riekstukalnā bijis koka tornis.

Foto: E. Ose

Dārza cienītāju un puķu mīļotāju galamērķis – "Daugmales lilijas"

Ja dodies uz "Riekstukalna" pusi un tev patīk ziedi, ieplāno un piesaki ekskursiju saimniecībā "Daugmales lilijas", kas nodarbijas ar dekoratīvo augu stādu audzēšanu un selekciju. Te saimnieko Guntis Grants, kas ieguldījis lielu darbu liliju selekcijā un "Lilium Balticum" reģistrā datētas vairāk nekā 300 Granta izveidotās šķirnes. Grantam izveidojusies sadarbība ar puķu audzētāju un selekcionāru Jāni Dukaļski, kura aizraušanās ir sīpolpuķes – flokši, dālijas, īrisi un peonijas. Abi dzīvo blakus saimniecībās un sadarbojas, tādēļ iespējams apmeklēt abas.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

Nāves sala – vēstures cienītājiem

Ja esi lasījis Aleksandra Grīna romānu "Dvēseļu putenis" vai skatījies filmu ar tādu pašu nosaukumu, kas uzņemta pēc romāna motīviem, noteikti atceries, ka notikumi risinājās arī uz Nāves salas – tur norisinājās ilgstošas latviešu strēlnieku kaujas pret vācu armijas pārspēku Pirmā pasaules kara laikā. Tā nav iedomāta vieta, bet atrodas Daugavas kreisajā piekrastē, Rīgas HES ūdenskrātuvē. Salā uzstādīts piemineklis Nāves salas aizstāvjiem un netālu apskatāms Septiņu nezināmo karavīru brāļu kaps un ierakumi. Salas iekšienē izvietoti informatīvie stendi, iekārtota atpūtas vieta, piknika un ugunskura vieta. Nokļūšana uz salas iespējama ar laivu, ko var turpat izīrēt.

Foto: Ķekavas novada pašvaldības arhīvs

Informācijas sagatavošanai izmantoti materiāli no Ķekavas novada pašvadības tūrisma un Nacionālās enciklopēdijas mājaslapas.