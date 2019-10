Krāšņi foto: Zelta rudens Siguldā

Sigulda absolūti ir zelta rudens klasika, un ne jau velti – tā nudien ik gadu pārsteidz ar košām krāsām, ko var baudīt, dodoties pastaigā un aplūkojot skaistākas apkārtnes vietas.

Ko apskatīt, dodoties rudens ekskursijā pa Siguldu? Vērts doties uz skatu vietu, kas izveidota Svētku laukuma nomalē jeb "pasaules malā" – no tās paveras elpu aizraujošs skats uz Gaujas senleju un upes labajā krastā esošo Krimuldas muižu. Tā ir arī lieliska vieta fotogrāfijām pie Siguldas ikoniskā logo "S!". Svētku laukuma promenāde ved tālāk arī līdz Siguldas vagoniņam, kur uz krāšņo senleju var palūkoties no cita rakursa. Tāpat var doties skaistā pastaigā pa Krimuldas serpentīna ceļu, kā arī sameklēt vienu no varenākajām skatu vietām, kas atklāj skatu uz Gaujas upes līkumiem – Ķeizarskatu. Šeit var aplūkot plašu panorāmu un saskatīt gan Turaidas pili, gan Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi. Ķeizarskatā izvietota romantiska "sēnīte" mazai atpūtas pauzei. Bet, protams, vislabāk Siguldu atklāt, dodoties uz to pašam!

Foto: Dāvids Moriartijs Lepiks

Skaistus mirkļus no košās Siguldas izdevies iemūžināt arī Dāvidam Moriartijam Lepikam, kurš bija ar mieru padalīties ar saviem foto arī ar "Tūrisma Gida" lasītājiem.