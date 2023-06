Kuldīgā tapis jauns tūrisma piedāvājums – vasaras kokteiļu maršruts

Kuldīgas novada restorāni, kafejnīcas un bāri sadarbībā ar Kuldīgas novada tūrisma attīstības centru radījuši jaunu tūrisma ceļvedi "Vasaras kokteiļu maršruts". Kuldīgas pilsētā un tās apkārtnē 16 atspirdzinājuma punktos visas vasaras garumā no 19. jūnija līdz 31. augustam būs iespējams izgaršot vietējo Kuldīgas "vizītkartes" kokteili. Vasaras kokteiļu piedāvājumi būs pieejami sākot no četriem eiro gan bērniem, gan pieaugušajiem, informē Kuldīgas novada Tūrisma attīstības centrs.

Kuldīga viennozīmīgi ir vērā ņemams Latvijas tūrisma, atpūtas un gastronomijas galamērķis ārpus Rīgas ar labu un daudzveidīgu piedāvājumu – pilsētā un tās apkārtnē ir vairāk nekā 30 ēdināšanas uzņēmumi, 95 naktsmītnes un gleznaini tūrisma galamērķi ik uz soļa.

"Tūrisma nozare Latvijā vasaras sezonā ir pārsātināta – konkurence ir milzīga! Līdz ar ko mums ir jādomā jauni veidi, kā piesaistīt tūristu uzmanību. Protams, uz Kuldīgu galvenokārt brauc pilsētas senatnīgā šarma, gleznaino skatu un pastaigu maršrutu dēļ, bet bez tā visa mums ir daudz ko vēl piedāvāt. Kokteiļu maršruta izveide ir ne tikai garšīga pieredze tūristiem, bet arī lielisks veids, kā ievilināt gan ciemiņus, gan pašus novada iedzīvotājus jaunatklāt Kuldīgas pērles. Ceļvedī "Vasaras kokteiļu maršruts" eksperimentējām un apvienojām miksoloģijas mākslu ar Kuldīgas unikālo šarmu, piedāvājot neaizmirstamu, veldzējošu vasaras ceļojumu tepat, Latvijā," stāsta Jana Bergmane, Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra vadītāja.

Kuldīgas "Vasaras kokteiļu maršruts" piedāvā plašu izvēli no populārajiem klasiskiem kokteiļiem līdz unikālām, vietējo kokteiļu meistardarbiem – "Rabarbers", "Vakars Kuldīgā", "Curonia Daiquiri", "Citronu vasara", "Saulriets Ventā", "Muižas mojito", "Hercoga atspirdzinošais" u.c.. Kokteiļu meistari no restorāniem un kafejnīcām "Bangert`s", "Goldingen Room", "Strauss un kaza", "SAVS", "Jēkaba sēta", "Kursas zeme", "Riverside", "Pilskrogs", "Usmas meķi", "Suši bārs Hercogs", "The Marmalade", "Sapņotava", "Mākslinieku rezidence", "Fon Firkss", "Pagrabiņš", "KOPA Taste" piedāvās savas radošās versijas vasaras dzērieniem jaunā vēl līdz šim neatklātā garšas akordā. Piedāvājumā gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie kokteiļi.

Ikvienā no sešpadsmit "Vasaras kokteiļu maršruta" vietām vari saņemt karti, kurā, sakrājot septiņas dažādas atzīmes, saņem vasarai noderīgu suvenīru – personalizētu kokteiļu salmiņu. Suvenīru, uzrādot kartīti, var saņemt pie jebkura vasaras kokteiļu maršruta dalībnieka. Vairāk par akcijas noteikumiem lasi šeit.

Vairāk par Kuldīgas novada naktsmītnēm, gastronomijas galapunktiem, pastaigu maršrutiem lasi "visitkuldiga.com".