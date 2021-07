Kultūras, aktīvās atpūtas vai nesteidzīgu brīvdienu cienītājiem – ko apskatīt un izbaudīt Jūrmalā

Kaldini plānus nedēļas nogalei, bet nevari izdomāt, kur doties? Jūrmalas pilsēta aicina izbaudīt īstu kūrortpilsētas vasaru. Brīvā laika pavadīšanas iespējas šeit atradīs gan mākslas cienītāji, gan aktīvās atpūtas piekritēji, gan nesteidzīgu brīvdienu baudītāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mākslas izstādes un spēle ģimenēm biennālē "Marīna"

Līdz 2. augustam Jūrmalas mākslas telpās no Buļļuciema līdz Ķemeriem norisinās 3. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle "Marīna 2021". Biennāles plašā programma ietver 12 glezniecības, laikmetīgās mākslas un fotogrāfiju izstādes. Ģimenes ar bērniem biennāle aicina doties mākslas pastaigā, kas izved caur sešām izstādēm, kurās integrēts slēpnis ar aktivitāti, kas piešķir mākslas pastaigai intrigu un rosina aizdomāties par attiecībām ar jūru, vidi un mākslu. Vairāk informācijas ''Facebook'' lapā.

Ērģeļmūzika baznīcās un "Jūrmalas festivāls"

24. un 25. jūlijā ir iespēja baudīt ērģeļmūziku divās Jūrmalas baznīcās. 24. jūlijā pulksten 17.00 Slokas baznīcā (Raiņa ielā 4) soprāna Ilzes Grēveles-Skaraines un ērģelnieces Ilonas Birģeles izpildījumā skanēs latviešu komponistu mūzika koncertā "Mūzika debesīm". Savukārt 25. jūlijā pulksten 18.00 Dubultu baznīcā (Baznīcas ielā 13) turpināsies 13. ērģeļmūzikas festivāls "Vox Angelica". Koncertā "Jūrmalas partita" muzicēs ērģelniece Edīte Alpe, flautiste Dita Krenberga, sitaminstrumentāliste Elīna Endzele un arfiste Ieva Šablovska.

No 27. līdz 31. jūlijam Dzintaru koncertzālē piecos krāšņos koncertos klātienē skanēs "Jūrmalas festivāls". Tikšanās ar Latvijā un pasaulē atzītiem māksliniekiem šogad norisināsies Maestro Raimonda Paula un Dzintaru koncertzāles jubilejas zīmē.

Ieeja visos koncertos, uzrādot Eiropas Savienības digitālo zaļo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Pastaigu maršrutos – vēsturiskās arhitektūras paraugi

Īpaši veidoti maršruti pa vēsturiskajām Jūrmalas apkaimēm vedina apskatīt labākos Jūrmalas arhitektūras paraugus, ieraudzīt brīnišķīgas dabas ainavas, kā arī atklāt mazāk zināmus faktus par Jūrmalas kūrorta vēsturi. Lielupes krāšņās villas, Buļļuciema bāka, Vecbulduru arhitektūras kokgriezumi, Dubultu mākslas stacija – tie ir tikai daži no maršrutos iekļautajiem objektiem. Piecus līdz deviņus kilometrus garie pastaigu maršruti ir piemēroti gan kājāmgājējiem, gan riteņbraucējiem. Maršrutu kartes un apraksti pieejami šeit.

Izklaide piedzīvojumu parkos

Foto: Artis Veigurs



Azartiskākie kūrortpilsētas viesi ir gaidīti piedzīvojumu parkā "Jūrmalas Tarzāns", kurā var pārbaudīt veiklību un spēkus dažāda līmeņa un sarežģītības pakāpes trasēs – kokos izvietotos šķēršļos. Līdzās atrodas šovasar atklātais Jūrmalas tīklu parks, kas veidots no pieciem dažādiem atsperīgiem tīklu laukumiem, kurus savstarpēji savieno īsāki un garāki tuneļi. Izklaides papildina mīkstās bumbas un kluči, labirints, šūpoles, tīklu purvs un slidkalniņi. Plašāku informāciju par "Jūrmalas Tarzāna" sniegtajām iespējamām uzzini te.

Apmeklētājiem atvērts ir "Līvu Akvaparks", kur pieejama vasaras pludmales teritorija ar āra atrakcijām un lielo baseinu, strūklaku salu, aizraujošiem slidkalniņiem un citām atrakcijām. Plašāka informācija par "Līvu Akvaparka" sniegtajām atpūtas iespējām šeit.

Aktīvā atpūta uz ūdens

Jūrmalas Ūdensslēpošanas un veikborda parks piedāvā ūdensslēpošanas un veikborda pakalpojumus, vizināšanos ar piepūšamu pūsli un ekskursijas ar motorlaivu. Pieejama airu laivu, kajaku un SUP dēļu noma. Vairāk uzzini šeit.

Iespēju nomāt SUP dēļus un doties braucienā gan pa Lielupi, gan jūru piedāvā SUP dēļu noma "SUP Brothers". Tiek piedāvātas arī īpaši sagatavotas SUP ekspedīcijas desmit kilometru garumā pa Lielupes grīvas pļavām, Babītes ezerā un Varkaļu kanālā. Plašāka informācija pieejama ''Facebook'' lapā.

Ar upes kuģīšiem "New Way" un "Elizabete" var doties 2,5 stundu garā braucienā no Rīgas uz Jūrmalu, kā arī vienas stundas izbraucienā pa Lielupi. Kuģīši atiet no Majoru piestātnes, kas atrodas tuvu Majoru sporta halles ēkai. Informāciju par "New Way" meklē šeit, bet par "Elizabete" – te.