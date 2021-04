Kur laivot Gaujas nacionālajā parkā?

Laivošana ir populārs un pieprasīts aktīvās atpūtas veids gan pieredzējušiem laivotājiem, gan iesācējiem, dodoties neaizmirstamos ceļojumos pa skaistākajām Latvijas upēm. Tā var būt gan mierīga atpūta rāmi slīdot vienā ritmā ar Gaujas ūdeņiem, gan aizraujošs piedzīvojums putojošā palu ūdens straumē. Gaujas nacionālā parka (GNP) tūrisma klasteris "Enter Gauja" ir apkopojis pieprasītākos laivu maršrutus ekstremālām sajūtām un aktīvai atpūtai dabā.

Upes var būt gan straujas, gan arī krāčainas un pārbaudījumiem bagātas. Ja nezini, kāds maršruts tev piemērots, sazinies ar kādu no aktīvās atpūtas organizētajiem un laivu nomātājiem.

GNP lielākā burvība ir pati upe Gauja, kas šķērso teritoriju visā tā garumā. Elpu aizraujošas ainavas ir gandrīz pēc katra upes pagrieziena. Piemēram, braucot ar laivu pa Gauju, acīm paveras skaistie smilšakmens atsegumi un klintis. Septiņus kilometrus no vēsturiskajām Cēsīm laivotājiem ir iespēja ieraudzīt Ērgļu klintis. Iespaidīgākas un augstākas klintis izskatās, tās vērojot no upes. Savukārt netālu no Valmieras, Gaujas labajā krastā, var redzēt balto smilšakmens krauju – Sietiņiezi, kas ir ļoti daudzveidīgs – ar topošu arku, milzīgu stabveida cilni, alu ar divām izejām, augstajām kraujām un nišām.

"Makara tūrisma birojs" piedāvā laivu braucienus un organizē pasākumus Siguldas un Līgatnes apkārtnē. Uzņēmuma laivu flotē ir kanoe laivas un gumijas plosti, kā arī bagātīga pieredze aktīvās atpūtas un dabas sajūtu piepildītu piedzīvojumu organizēšanā. Komanda tev ieteiks piemērotāko maršrutu, no kura mājās pārvest aizraujošākos stāstus.

Laivu un plostu iespējams nomāt arī kempingā "Ozolkalns", kas atrodas pašā Gaujas krastā un ir ideāla vieta, lai šeit sāktu, beigtu vai piestātu plosta braucienos un laivošanas pasākumos.

Airēšanas klubs "Straume" aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvā iespēju īrēt SUP dēļus vai laivas un doties nesteidzīgā izbraucienā pa Valmieras galveno ielu – Gauju.

No kempinga un laivu bāzes "Žagarkalns" paveras fantastiska iespēja iepazīties ar GNP dabas bagātībām – gan ūdenī, gan uz zemes. Laivu bāze piedāvā vienu no lielākajām ūdens tūrisma peldrīku flotēm pa Gaujas un Braslas upi – kanoe, kajakus, gumijas laivas un upes katamarānus, kā arī plostus un SUP dēļus.

Ceļojot pa Braslas upi, elpu aizrauj mežonīgās upes straujais tecējums un negaidītie šķēršļi. Upes čaloņa kopā ar putnu dziesmām (īpaši pavasara palu laikā) ir gluži kā simfonija. Braslas upe ir iecienīta laivotāju vidū, jo spēj pārsteigt aiz katra līkuma ar klinšu atsegumiem, bebru aizsprostiem, putnu daudzveidīgumu vai ar straujo tecējumu un pārsteigumiem no zemūdens pasaules. Kaut arī Braslu var pieskaitīt pie "mazo" upju kategorijas, teic "Enter Gauja" pārstāvji, minētajā maršruta posmā nav daudz mazajām Latvijas upēm tik raksturīgo dabas radīto laivotāju šķēršļu – koku aizgāzumu, saskalojumu un bebru nedarbu.

Kempingā "Apaļkalns" vari iznomāt laivu un doties aizraujošā braucienā ar kajakiem pa pirmatnīgo mazupīti Braslu vai izvēlēties kanoe braucienu pa līkumoto, iežiem rotāto un pasakaini skaisto Gaujas posmu.

Arī "Mārkulīčos" vari iznomāt airu laivu un doties izbraucienā pa Braslu, lai vērotu skaisto upi un tās apkārtni vai makšķerētu. Airu laiva būs ērta arī ģimenes izbraucienam pa skaisto upi. No "Mārkulīčiem" ar airu laivu iespējams aizbraukt līdz gleznainajam Aņītes Garajam iezim, kas ir ap 400 metriem garš un līdz septiņiem metriem augsts.

Viena no straujākām un bīstamākām upēm ir Amata, kas kvalitatīvi laivojama tikai palu laikā. Laivu iespējams nomāt "Amatas laivas". Maršruts paredzēts pieredzējušiem braucējiem ar priekšzināšanām. Palos visbiežāk laivojama no Amatas ciema (līdz Gaujai 26 kilometri) vai no Melturu tilta (līdz Gaujai 18 kilometri). Krastos daudz apskates objektu – Ainavu krauja, Zvārtes iezis u.c. Visu Ainavu kraujas burvību iespējams pieredzēt pavasarī vai rudenī, kad iežu kārtas neaizsedz plaukstošie koki. Pavasarī, laivojot pa Amatu, īpaša uzmanība jāvelta drošībai. Pavasarī mazajās un straujās upēs nereti nogāzušies koki, atsegušies akmeņi un ir krāces, kuras nepieciešams apbraukt. Obligāti nepieciešama ķivere un drošības veste, kā arī priekšzināšanas vai instruktors. Ķivere un drošības veste nepieciešama ne tikai ekstremālākiem nobraucieniem, bet ieteicama arī mierīgā atpūtā.

Savukārt atpūtas parks "Rāmkalni" piedāvā vienas un vairāku dienu laivošanas maršrutus, kas sniegs iedvesmojošas atpūtas sajūtu un burvīgas atmiņas par redzēto. Maršruti pa Gauju, Salacu un citām Latvijas lielākajām upēm ļauj iepazīt skaistos, robotos upes krastus un mierpilnās dabas ainavas.