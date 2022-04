Kurzemes dārgumi: pieci stāvkrasti, kur izbaudīt jūras spēku

Runā, ka atpūta pie ūdens ir dziedinoša kā ķermenim, tā miesai, turklāt skats uz nebeidzamo horizontu apnicīgs kļūst tikai retajam. Latvijā ar stāvkrastiem visbagātākā ir Kurzeme un, lai izzinātu šos Kurzemes dārgumus, "Tūrisma Gids" sagatavojis interesantāko apskates vietu sarakstu.

Ziemupes stāvkrasts



Jūras krasts pie Ziemupes ir neparasti gleznains un mainīgs. Stāvkrasta augstums svārstās no pieciem līdz 12 metriem. Kā norāda Pāvilostas tūrisma informācijas centrā, pēdējo gadu laikā jūra sauszemei atņēmusi vairāk nekā 10 metrus platu joslu. Vienlaikus kāpās ir ļoti savdabīga augu valsts – maijā krastu rotā bezdelīgactiņas, jūnijā tur redzamas bagātīgi ziedošu savvaļas orhideju audzes, kā arī parastās kreimules un citi kaļķainu vietu augi.

Strantes – Ulmales posms

Strantes – Ulmales stāvkrasts ir aizsargājams dabas objekts, kas sākas dažus kilometrus ziemeļos no Pāvilostas. Šī stāvkrasta unikalitāte slēpjas tajā, ka šis stāvkrasts ir teju neskarts, proti, stāvkrasta teritorijā nav skatu torņi, vai citi tūristu iecienīti labiekārtojumi. Strantes – Ulmales stāvkrasts un pludmale ir 6,75 kilometru garš posms, kurā stāvkrasta augstums mainās no dažiem līdz pat 25 metriem. Šis stāvkrasts būs piemērots galamērķis romantiskai atpūtai divatā, prom no pilsētas pūļiem un trokšņa.

Jūrkalnes stāvkrasts

Jūrkalnes stāvkrasts ir viena no gleznainākajām jūras piekrastēm Latvijā, kas lepojas ar savu smilšu pludmali un augstāko stāvkrastu Latvijā. Turklāt 2019. gadā Jūrkalnes stāvkrasts ierindojās CNN veidotajā Eiropas skaistāko vietu sarakstā.

Dabas skatu baudīšanai no 20 metru augstās krasta kraujas uz pludmali ved speciāli veidotas kāpnes. Tās vairākkārt atjaunotas, jo spēcīgu vētru laikā krasts ievērojami atkāpjas — tieši pie Jūrkalnes novērojama vislielākā krasta erozija Latvijā.

Staldzenes stāvkrasts

Pie Ventspils pilsētas teritorijas jūras Ziemeļu robežas atrodas Staldzenes stāvkrasts – aptuveni 400 metrus garš stāvkrasts, kura augstums, atkarībā no vietas, ir no četriem līdz astoņiem metriem. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka šo no citiem stāvkrastiem atšķir tas, ka te atsedzas dažādās Baltijas jūras stadijās veidojušies nogulumi.

Blakus zilā māla nogulumiem šeit atsedzas arī Kurzemes apledojuma morēna, visas Latvijas apledojuma beigu fāzes māls, turklāt šajos nogulumos atrastas aptuveni 10 000 gadu senas koku atliekas. Staldzenes stāvkrasts ir vieta, kur izbaudīt ainavisko jūras krastu, stāvkrasta atsegumu dažādos slāņus un krasta kāpu mežus.

Evažu stāvkrasts

Ēvažu dabas taka atrodas šosejas Rīga-Kolka malā pie Slīteres nacionālā parka robežas. Šis ir devītais augstākais stāvkrasts visā Rīgas jūras līča piekrastē, tā augstums ir no astoņiem līdz 15 metriem. Savos izmēros to pārsniedz vien Jūrkalnes stāvkrasts. Evažu stāvkrasta apmeklētāji iespaidīgākos dabas skatus un fotogrāfijas var tvert no labiekārtotas skatu platformas.