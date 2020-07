Laiks izkustināt kājas! Sazaļojusi jaunā Daugavas muzeja pastaigu taka

Vasara ir pilnbriedā, un izņēmums arī nav Doles sala, kur Daugavas muzeja nesen atklātajā pastaigu takā ir sazaļojuši brīnumskaisti augi. Iespējams, tieši šis ir īstais laiks nelielās, taču interesantās takas izzināšanai!

Uz Doles salas esošais Daugavas muzejs ir skaistu ainavu pilna vieta, kur no vienas puses apmeklētājus aicina vēsturiski priekšmeti jau no akmens laikmeta, bet no otras savās skavās vilina vēsturiskais muižas parks un skats uz Daugavu.

Šī gada pavasarī noslēdzās muzeja teritorijā esošā Daugavas krasta labiekārtošanas darbi – tika izveidota pastaigu taka 410 metru garā posmā. Taku kā lielisku veidu Daugavas upes biotopu iepazīšanai jau ir novērtējuši apmeklētāji.

Pastaigas laikā pievērs uzmanību:

dolomītu atsegumam – Eiropas nozīmes aizsargājamam biotopam, kas ir iekļauts "Natura 2000" sarakstā;

taciņas uzbūvei. Atsevišķās vietās takas ilgmūžībai ir izmantotas radošas sentēvu metodes, piemēram, avotainās vietās taciņas pamatsegumu veido zaru fašīnas (kūlīši), kas nodrošina ūdens novadīšanu uz Daugavu, neietekmējot taku;

vēsturiskiem plostu piesiešanas pāļiem. Doles sala vēsturiski ir bijusi pieturas punkts plostniekiem, tāpēc gar krastu vēl mūsdienās ir saglabājušies un redzami lieli dzelzs gredzeni pietauvošanai. Takas sākumā, pie kāpnēm, ir stends ar informāciju par šiem procesiem;

dabas objektiem. Bagātīgā upes flora un fauna ir viena no takas lielākajām vērtībām. Šobrīd ir lielisks brīdis, lai iepazītu upes ziedošo daļu – upes mētras, vīgriezes, čemurainos puķumeldrus un vītolu vējmietiņus, turklāt tā ir vien daļa no augiem, kas zied vasaras vidū. Piesēžot uz kāda no soliem, kas izvietoti takas garumā, un uz brīdi ieklausoties, ir iespēja novērot arī dažādus putnus, kuru dabiskā vieta ir upe. Putnu vērošanai gan vispiemērotākās sezonas ir pavasaris un rudens, kad tur pulcējas gājputni.

Takas segums ir veidots, ņemot vērā upes svārstīgo ūdens līmeni, tāpēc pirms apmeklējuma ieteicams izvēlēties piemērotus apavus iešanai pa rupjiem akmeņiem.

Taka atrodas Daugavas muzeja teritorijā, tāpēc jāatceras, ka ir nepieciešams iegādāties ieejas biļeti muzejā. Vairāk info meklē šeit.

