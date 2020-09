Laivu braucieni un pārgājieni: aicina uz Ķemeru nacionālā parka Ceļotāju dienu

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem sestdien, 3. oktobrī, rīko Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) Ceļotāju dienu, kuras laikā ikvienam būs iespēja piedalīties laivu braucienā, dažādos pārgājienos, kā arī norisināsies vēl nebijusi aktivitāte – Zaļā sporta zāle, pastāstīja DAP Dabas izglītības centra "Meža māja" speciāliste Aiga Priede.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceļotāju diena ĶNP ik gadu ir plaši apmeklēts pasākums, kas kļuvis par labu tradīciju, lai šeit, mitrāju paradīzē, pulcētu dabas draugus un dotu iespēju atklāt ĶNP neticamo daudzveidību. Tradicionāli Ceļotāju diena notiek pavasarī, taču šogad, saistībā ar Covid-19 ieviestajām izmaiņām, tā pārcelta uz rudeni, tādēļ tā ir jo īpaši gaidīta. Pasākumu programma, tāpat kā iepriekšējos gados, ir plaša un daudzveidīga. Līdzās jau ierastām aktivitātēm un apmeklētāju vidū ļoti iecienītiem pasākumiem, iekļauti arī dažādi jaunumi.

Viens no šī gada jauninājumiem ir Zaļā sporta zāle, kas, aicinot iesaistīties iniciatīvā "Daru labu dabai", vienlaikus dod iespēju darīt labu arī veselībai. Pirmo reizi talka dabā norisināsies kopā ar fizioterapeitu, pievēršot uzmanību veselības aspektiem – kā pirms darba pareizi iesildīties, kādus darbarīkus izvēlēties, kā darbu laikā pareizi kustēties, lai izvingrinātu visas muskuļu grupas, tajā pašā laikā nenodarot kaitējumu locītavām un mugurai. Pēc instruktāžas dalībnieki ķersies klāt darbam – cīņai ar invazīvo augu, proti, krokaino rozi Jaunķemeru kāpās.

Īpašs piedāvājums būs arī pārgājienu cienītājiem – pirmo reizi plašāka publika varēs doties uz līdz šim salīdzinoši maz zināmu un grūti pieejamu teritoriju – Zaļo purvu, kur 2019. gada beigās noslēdzās vērienīgi augstā purva atjaunošanas darbi. Pārgājiena laikā varēs vairāk uzzināt par veiktajiem darbiem, to nozīmi purva atjaunošanā, kā arī savām acīm vērot dabiska purva atjaunošanās procesus. Plašāk lasi te.

Savukārt pārgājiena "Starp diviem ezeriem" dalībnieki varēs apskatīt mācītāja Jāņa Saulītes privāto vēstures kolekciju "Akmeņbeltēs", Aklo ezeru un tam līdzās esošu dabas vērtībām bagāto pļavu, kurā pirms nu jau septiņiem gadiem aizsākās talku rīkošanas tradīcija ĶNP, putniem bagāto Slokas ezeru un pašiem vērot putnus pie Slokas ezera skatu torņa.

ĶNP dārgumu, proti, sērūdeni ikvienam būs iespēja nobaudīt, dodoties pārgājienā "Mazu brīdi pirms…", kas no vērienīgo atjaunošanas darbu pārņemtā Ķemeru centra gar Lūžņu grāvja sēravotu, Meža māju un Slokas ezeru tālāk vedīs līdz pat Melnezeram un, iespējams, pat līdz pat Jaunķemeru pludmalei. Slokas ezera krastā paredzēta īpaša apstāšanās putnu vērošanai, tādējādi piedaloties arī gadskārtējo Eiropas Putnu vērošanas dienu norisē.

Plašu aktivitāšu klāstu piedāvās arī ĶNP pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Sadarbībā ar ĶNP fondu būs iespēja vērot putnus un dzīvniekus Dunduru pļavās, bet turpat netālu esošajā Džūkstes pasaku muzejā darbosies radošā darbnīca rotaļlietu izgatavošanai. Tikmēr Ķemeru apkārtnē notiks gan tradicionālais Ceļotāju dienas laivu brauciens kopā ar "Jūraslaivām" pa Vēršupīti cauri Slokas ezeram un tālāk pa Vecsloceni, gan arī viens no šī gada Ceļotāju dienas jaunumiem – apmaldīšanās velo brauciens kopā ar "Go by Bike".

Visu dienu ceļotājiem būs atvērts viens no lielākajiem pinēju uzņēmumiem Latvijā – "Pinumu pasaule", kas meklējama "Kalndaķos". Tur varēs sastapt gan meistarus, gan arī pašus saimniekus. Savukārt Valguma ezera krastos ceļotājus gaidīs atpūtas bāze "Valguma Pasaule".

Vakara noslēgumā notiks brīvdabas koncerts uz ezera "Melnezera skaņas", kura laikā pie Melnezera kopā ar restorānu "Neptūns" būs iespēja baudīt arī ĶNP garšas par īpašo Ceļotāju dienas cenu.

Ceļotāju dienā būs gaidīti gan lieli, gan mazi apmeklētāji, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, dalībnieku skaits gandrīz visos pasākumos būs ierobežots un ir noteikta obligāta iepriekšēja pieteikšanās. Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija par Ceļotāju dienas aktivitātēm pieejama DAP mājaslapā un šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.