Lapmežciema pludmalē jūru rotā ledus vilnīši

Ziemīgie laikapstākļi mums tik ierastās dabas ainavas spēj pilnībā pārvērst. Viļņojošās jūras ūdens putu cepures nomaina ledus rota, kas vilina krāšņumu apskatīt arī tuvplānā.

Divu fotogrāfu apvienībai "Magic Photography" izdevies iemūžināt ledus vilnīšu spēles Lapmežciemā. "Šķirstot bildes sociālajos tīklos, pamanījām, ka cilvēki fotogrāfiju veidā dalās ar šo dabas parādību – vēja sadzītiem viļņiem," stāsta fotogrāfe Elizabete. "Mani ieinteresēja, kā tas izskatās dzīvē, tāpēc jau nākamajā dienā biju ceļā uz jūru."

Fotogrāfe norāda, ka sasalušie viļņi atradušies visnotaļ patālu no krasta, savukārt pārējā jūra bijusi vaļā. "Ko tādu redzēju pirmo reizi, tāpēc bija interesanti uz to paskatīties arī no putna lidojuma." Fotogrāfijas uzņemtas ap pulksten 11 dienā.

Braucot šajā virzienā no Rīgas puses, var apstāties pie Lapmežciema sākuma zīmes pirms degvielas uzpildes stacijas un dodies izlocīt kājas nelielā pastaigā līdz jūrai, kas ziemā tomēr ir tik mainīga, ka grūti paredzēt, vai šajā reizē bangos vareni viļņi, vai miglā nevarēsi saskatīt horizontu, vai šim gadalaikam tik retie saules stari rotāsies pelēcīgā ūdens atspulgā. Lai nebūtu jāzīlē, pa Kupskalnu dabas taku gar Siliņupīti var aizstaigāt līdz jūrai un pārliecināties savām acīm! Koka laipas sākas tieši pie jau minētās ceļa zīmes, bet auto var novietot Talsu šosejas pretējā pusē.

Brīvdienu maršruts, kas iekļauj pastaigas svaigā gaisā, ieteikts šajā rakstā.

