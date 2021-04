Latgalē iespējams piedalīties apceļošanas akcijā 'Daugava vieno'

Daudzi jau ir ļoti noilgojušies pēc aizraujošiem ceļojumiem, jauniem iespaidiem un piedzīvojumiem, tāpēc Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Krāslavas novada domes tūrisma informācijas centrs un Daugavpils novada pašvaldības aģentūra "Taka" kopīgi izveidojusi jaunu tūrisma produktu un piedāvā ikvienam piedalīties apceļošanas akcijā "Daugava vieno", kura norisināsies no šī gada 1. maija līdz 31. oktobrim.

Akcijas laikā tiek piedāvāts ļauties neaizmirstamai atpūtai Daugavas krastos, iepazīt Daugavpils, Krāslavas un Daugavpils novadu saistošākos objektus, sajust šarmanto pilsētu gaisotni un baudīt neatvairāmo dabas parka "Daugavas loki" dabu, jo tieši Daugava ir kļuvusi par šīs akcijas vienojošo simbolu.

Akcijas laikā var ne tikai lieliski pavadīt laiku, baudot tūrisma objektu plašo piedāvājumu klāstu, bet arī iegūt vērtīgas balvas. Kopējais balvu fonds veido 2500 eiro – būs dāvanas no akcijas atbalstītājiem, tūrisma uzņēmējiem, vietējiem mājražotājiem u.c.

Lai piedalītos akcijā, tās dalībniekam ir nepieciešams saņemt "Tūrista pasi", ko drukātā veidā var saņemt Daugavpils un Krāslavas TIC, kā arī katrā no 21 akcijas apskates objektiem. Tūrista pases digitālo versiju var lejupielādēt šeit un šeit. Apmeklējot un izmantojot objektos akcijas piedāvājumu, tās dalībnieka "Tūrista pasē" tiks uzspiests zīmodziņš. Lai piedalītos balvu izspēlē, ir jāapmeklē vismaz pieci objekti no katras akcijā iesaistītās teritorijas (kopā 15 objekti), kā arī, ierodoties akcijas objektā, dalībnieks savā "Facebook" vai "Instagram" profila laika joslā ievieto foto, īsi komentējot redzēto, piedzīvoto un uzzināto, izmantojot mirkļbirku #DaugavaVieno un nosaucot konkrēto objektu (piemēram, #daugavpilstic, #juritaminizoo, #kraslavaspils). Kad minimālais apskates objektu skaits ir sasniegts un zīmodziņi saņemti, akcijas dalībniekam "Tūristu pases" ir jānogādā Daugavpils vai Krāslavas TIC, vai kādā no 21 akcijas objektiem.

Balvu izspēle notiks trīs posmos. Katrā no tiem tiks izspēlētas 10 balvas. Pirmā izspēle norisināsies jūlija pirmajā nedēļā. Tā notiks starp "Tūrista pasēm", kas būs saņemtas laikā no 1. maija līdz 30. jūnijam, savukārt otrā izspēle – septembra pirmajā nedēļā. Tā notiks starp "Tūrista pasēm", kas būs saņemtas laikā no 1. jūlija līdz 31. augustam. Trešā izspēle – novembra pirmajā nedēļā, kurā izlozēs laimīgos starp tām "Tūrista pasēm", kas būs saņemtas laikā no 1. septembra līdz 31. oktobrim. Savukārt divas galvenās balvas – dāvanu kartes 300 eiro apmērā no kūrorta "Silene Resort & Spa" un viesnīcas "Villa Ksenija" – tiks izspēlēta novembra pirmajā nedēļā un izspēlē piedalīsies visas no 1. maija līdz 31. oktobrim saņemtās "Tūristu pases".

Plašāk ar apskates objektiem un citām ar akciju saistītām lietām vari iepazīties šeit un šeit.

