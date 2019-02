Latgales izzināšana: mazie, bet leģendām apvītie Dricāni

Dita Dembovska speciāli "Tūrisma Gids"

Rēzeknes novadā, 15 kilometru attālumā no Rēzeknes pilsētas, atrodas neliels pagasts – Dricāni. Šī pagasta nosaukums ir cēlies no vārda "driči" jeb griķi, kurus agrākajos laikos audzēt iecienījuši Dricānu iedzīvotāji. Ciemats atrodas uz trim pakalniem. Uz viena no tiem bija celta muiža, kas piederēja baronam Gustavam Manteifelim (viņš uzrakstījis 353 darbus par Latgales un Livonijas vēsturi, etnogrāfiju un ģeogrāfiju, kā arī ir bijis viens no pirmajiem baroniem, kurš sāka publicēt latgaliešu tautasdziesmas), bet tagad tās pamati un jaunās piebūvētās sienas kalpo kā mācību iestāde – Dricānu vidusskola.