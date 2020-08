Latvija Latvijā: trīs vietas, kur no putna lidojuma saskatāma valsts kontūra

Latvija Latvijā? Jā, tieši tā! Tepat atrodamas vietas, uz kurām lūkojoties, saskatāma valsts kontūra.

Šajā reizē piedāvājam iepazīties ar trīs vietām Latvijā, kas tā vien atgādina mūsu valsts kontūras – apzināti vai pavisam nejauši. Kāda dabas dota un, iespējams, ne tik precīza, bet cita rūpīgi izveidota, pateicoties uzcītīgiem ļaudīm. It īpaši no putna lidojuma ikviens par pārliecināties par to līdzību.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.