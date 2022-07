Latvijas mazākais novads aicina uz 'Lapsu dzīrēm'

23. un 24. jūlijā Mājas kafejnīcu dienās savas durvis vērs saimnieki Varakļānu novadā. Visās četrās mājas kafejnīcās saimniekos lapsas. To, vai tā būs izkāpusi no pilsētas ģerboņa vai iznākusi no kāda apkārtnes meža, jābrauc noskaidrot pašiem. Šī ir arī lieliska iespēja iepazīt novadu, uzsver Mājas kafejnīcu dienu Varakļānu programmas koordinatore Alīse Potaša.

Varakļānu muižas pils un parks

Varakļānu muižas pils ir viena no pirmajām klasicisma stila celtnēm Latvijā. Tas ir izcils agrīnā klasicisma arhitektūras paraugs. Pašlaik pilī darbojas novada muzejs un ir apskatāms 18. gadsimta beigās izveidotais muižas parks.

Teirumnīku purva taka

No Varakļāniem līdz Teirumnīku purva takai būs jāmēro 20 kilometri. Teirumnīku purvs un tā apkārtne ietilpst Lubāna mitrāja kompleksā, kas ir starptautiskas nozīmes aizsargājama teritorija. Taka mērojama pa koka laipām 800 metru garumā, sajūtot priežu mežu svaigo gaisu. Raugoties apkārt, redzama dzidro, tīro ezeru ieskauta ainava.

Foto: Publicitātes foto

Varakļānu Svētā Viktora kapela

Izrādās, ka Romas panteonam līdzīgu celtni ir iespējams aplūkot tepat Varakļānos. Apaļās būves plānojums, kuru vainago kupols, piesaista ikviena uzmanību. Svētā Viktora kapela būvēta 1814. gadā, uz mākslīgi veidota uzkalniņa kā Borhu dzimtas apbedījumu vieta un baznīca.

Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca

Arī šī baznīca saistās ar Borhu valdīšanas periodu Varakļānos. Varakļānu katoļu draudze ir izveidojusies 18. gadsimtā. Pirmā koka baznīca Varakļānos parādījās jau 1675. gadā, bet vienlaikus ar muižas pils būvniecību 1783. gadā tika ielikti mūra baznīcas pamati. Baznīcas celtniecība ieilga līdzekļu trūkuma dēļ, tāpēc tā tika uzcelta vien 1854. gadā.

Foto: Publicitātes foto

Varakļānu luterāņu draudze

19. gs. otrā pusē daudzi Vidzemes guberņas latvieši iepirka muižas zemes Latgalē, tajā skaitā Varakļānu novadā. Līdz ar to pakāpeniski šeit izveidojās diezgan liela luterāņu draudze, ar kuras pūlēm ap 1879. gadu Varakļānos tika uzcelta luterāņu baznīca, kura pamatā ir būvēta no laukakmeņiem.

Skats uz plašo Teiču purvu

Pēc mājas kafejnīcu ēdienu baudījuma vari doties uz kādu no Varakļānu tuvumā esošajām dabas takām vai skatu torņiem. Piemēram, atklāj daudzkrāsaino Teiču purvu no 27 metrus augstā skatu torņa Kristakrūgā, ceļa Jēkabpils – Rēzekne malā, kas ir vien 14 kilometru attālumā no Varakļāniem. Kopējā purva platība ir 19 779 hektāri, un 69 procentus no tā teritorijas aizņem sūnu purva masīvs, kas ir viens no lielākajiem šāda veida purviem Baltijā.

