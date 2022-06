Lauku puķes, rapsis un lavandas – pieci ziedoši galamērķi Latvijā visas vasaras garumā

Pavasarī rapsis, ap Jāņiem pļavas ziedi, bet vasaras vidū lavandas – Latvijas dabas daudzveidība un ziedošie lauki vienaldzīgu neatstās nevienu. Turklāt došanās smaržas un krāsu piepildītā ceļojumā ir ne tikai piedzīvojums, bet arī lielisks papildinājums bilžu galerijā. Ziedu sezona ir sākusies – nekavējies un dodies ceļā!

Fotografējies ziedošā rapsī

Ik gadu maijā, līdz ar zeltainā rapša ziedēšanas sākumu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps" svin dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam kooperatīvs aicina uzņemt bildes ziedošā rapsī un publiskot tās sociālajos tīklos, kas vēlāk tiks apkopotas kopīgā kolāžā. Lai arī svētki atzīmējami maija mēnesī, rapša laukos iespējams bildēties visu tā ziedēšanas laiku. Vienlaikus "Latraps" atgādina, ka, dodoties uzņemt košākos kadrus, pret laukiem un to saimniekiem jāizturas ar cieņu – bildēties rapsī izmantojot lauka tehnoloģisko sliedi. Kooperatīva apsaimniekotie lauki galvenkārt atrodas Zemgalē, taču rapsis iemūžināms ar pārējos Latvijas vēsturiskajos novados.

Foto: Jānis Paļulis

Puķu ceļš no Kauguriem līdz Trikātai

Arī šogad braucējus maršrutā no Kauguriem, cauri Mūrmuižai, Brenguļiem, līdz pat Trikātai priecēs kooperatīva "VAKS" un lauksaimnieku kopīgi veidotais Puķu ceļš. Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē teikts, ka pagājušajā vasarā Puķu ceļš priecēja acis 16 kilometru garumā, taču šogad tas solās būt vēl garāks – aptuveni 20 kilometi. Labības lauku malās gar autoceļu ap vasaras saulgriežu laiku uzplauks dažādu krāsu rudzupuķes, magones, kliņģerītes un dzeltenās ilzītes.

Puķu ceļš pusstundas garumā priecēs autobraucējus, bet, ja ziedu skaistumu un krāsu gammu gribas izbaudīt ilgāk, tad Puķu ceļu var mērot arī, braucot ar velosipēdu vai izejot ar kājām.

Lavandu lauki Kurzemē un Vidzemē

Lavandas pazīstamas kā augs, kas nodrošina harmoniju un mieru. "Lillaslavader" lauki apskatāmi vasaras mēnešos, ieteicamais laiks – pēc vasaras Saulgriežiem līdz augusta sākumam, taču par sezonas sākumu un aktualitātēm iesakām sekot līdz lavandas lauku tīmekļvietnē. Relaksējošs pasākums atpūtai, fotosesijām, absolūta smaržas un miera osta – tā par lavandas laukiem izsakās Limbažu novada pašvaldība. "Lillaslavander" lauki atrodas Limbažu pagasta Umurgas pagastā un netālu no Ošeniekiem Kurzemē.

Tāpat lavandas iespējams skatīt Mārupē "Mētras lavanda" saimniecībā, Ikšķiles "Lavandu lejās", kā arī "Lavandervilla" Grobiņā un "Paradīzes lavanda" Skrīveru novadā.

Foto: Publicitātes foto

Kalsnavas aborētums un dendroloģiskie parki Latvijā

Kalsnavas arborētums, saukts arī par trešo botānisko dārzu Latvijā, apbur apmeklētājus ar savu šarmu un izsmalcināto kolekciju, teju vai katrā gadalaikā. Kalsnavas arborētums ir viena no retajām vietām Latvijā, kur var aplūkot vairāk kā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus. Kā vēstīts Latvijas valsts mežu tīmekļvietnē, jūnija mēnesī īsi pirms Līgo svētkiem uzzied viena no lielākajām publiski pieejamajām peoniju kolekcijām Baltijas valstīs. Kolekcija apmeklētājus priecē ar vairāk nekā 280 dažādām šķirnēm, kuru krāsu toņi mainās no viegli rozā beidzot ar izteikti dzelteniem un tumši sarkaniem.

Foto: DELFI

Ievērības cienīgi ir arī Latvijas dendroloģiskie parki – dendroloģiskais parks "Lazdukalni" Ogrē, Skrīveru dendroloģiskais parks ir parks Aizkraukles novadā, Lēdurgas dendroloģiskais parks, Silvas dendroloģiskais parks Launkalnes pagastā, un citi –, kuros skatāmi gan Latvijai raksturīgi augi, gan arī tie ziedi, kas pielāgojušies mūsu klimatam. Lielākā daļa no dendroloģiskajiem parkiem ir atvērti visu gadu, līdz ar to dabas skaistums baudāms ne tikai vasaras mēnešos.

Foto: Kate Apse

Botāniskie dārzi un eksotika

Nav noslēpums, ka cilvēkus nereti vilina eksotiskais. Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī aplūkojamas arī rozes, rododendri, hortenzijas, virši un ērikas, koki un augļoki. Tikmēr Latvijas Universitātes botāniskajā dārza Rīgā 15 hektāros var iepazīt Latvijas un pasaules augus – vairāk nekā 6000 dažādības. Tāpat universitātes dārzā sastopami tropu tauriņi.

Savukārt mazāk zināms botāniskais dārzs atrodas Grobiņā. Dārzs ir privātkolekcija, kuras īpašnieks ir Ilmārs Graudiņš – Amerikas akmensdārzu un Latvijas Dendrologu biedrības biedrs. Dārza kolekcijā ir ap 5000 dažādu augu – koki, krūmi, vīteņaugi, ziemcietes un sīpolpuķes. Dārzā aug daudz retu augu. Pavasarī zied septiņas magnolijas, no kurām vecākai ir 39 gadi, tā sasniedz 12 metru augstumu un ir viena no vecākajām Latvijā. Dārzs ir publiski apmeklējams no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim.