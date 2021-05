Līču-Laņģu klinšu taka zemes nogruvuma dēļ kļuvusi apmeklētājiem bīstama

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) informē, ka pēdējo dienu intensīvo lietavu rezultātā Līču-Laņģu klinšu takas posmā, kas ved gar Lodes māla karjera malu, ir aktivizējušies nogruvumi, kuru rezultātā tā kļuvusi nedroša. DAP aicina dabas takas apmeklētājus netuvoties nogruvuma vietai un pastaigām neizmantot takas posmu, kas ved no Liepas uz Līču-Laņģu klinti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz Līču-Laņģu klinti, kas ir viens no apmeklētākajiem apskates objektiem, šobrīd nokļūt no Liepu puses vairs nav iespējams. Lai gan pati taka nav skarta un no nogruvuma vietas līdz takai vēl ir aptuveni vienu metru plata josla, situācija ir bīstama un var apdraudēt apmeklētāju drošību, jo karjera mala ir kļuvusi nestabila un irdena.

Erozija ir normāls dabas process, kas šajā gadījumā noticis liela nokrišņu daudzuma ietekmē. Šajā gadījumā nedrošību rada tas, ka takas posms atrodas ļoti tuvu karjera malai. Lai gan DAP jau iepriekš ir plānojusi iespējamo takas novirzīšanu nedaudz tālāk no karjera malas, to līdz šim nav izdevies īstenot, jo blakus atrodas privātīpašums. Līdz brīdim, kamēr taka atkal būs apmeklētājiem droša, DAP aicina dabas baudīšanai apmeklēt citus tuvākos atsegumus – Sietiņiezi, Ērģļu klintis, Zvārtes iezi un Amatas taku.

Līču-Laņģu klintis ir aptuveni sešus kilometrus garās takas ievērojamākais apskates objekts. Tās ir vienas no skaistākajām un lielākajām klinšu sistēmām Latvijā. Klinšu takā ik dienu vērojams liels apmeklētāju skaits, kas īpaši pieaudzis pēdējā gada laikā. Lielu daļu no apmēram kilometru garās smilšakmens kraujas Gaujas senlejas kreisajā krastā skatam aizsedz blīvi saaugušie koki. Iespaidīgākās ir Līču klintis, kas ir līdz 30 metru augsts un ap 200 metriem plats smilšakmens atsegums. Savukārt Laņģu klintis ir līdz 11 metriem augstas.

Šī atseguma raksturīga iezīme ir daudzie avoti un to radītās alas. Kopumā te ir astoņi lieli avoti un deviņas alas un nišas. Brūkošo iežu dēļ alas ir bīstamas apmeklēšanai. Ziemas laikā tās nav vēlams apmeklēt, lai netraucētu ziemojošos sikspārņus.

Vairāk par Līči-Laņģu klintīm lasi šeit.