Lidojoša un tikpat augsta kā Ņujorkā: egles Latvijā, kas šogad piesaistījušas uzmanību

Lai gan gandrīz visas eglītes tiek dekorētas ļoti līdzīgi – ar bumbiņām un lampiņu virtenēm, dažas spēj uz citu fona īpaši izcelties. Lūk, piecas egles Latvijā, kas šogad dažādos veidos atšķiras no pārējām skaistulēm.

Milzu egle "LIDO" atpūtas centrā

Neskatoties uz to, ka "LIDO" Atpūtas centra egle šogad svinīgi iedegta vēlāk nekā citus gadus, tā savā izskatā un izmēros ir patiesi krāšņa un iespaidīga (skatīt titulbildē). Taupot dabas resursus un domājot ilgtspējīgi, tā veidota no mežu tīrīšanas darbos pārpalikušiem egļu zariem. Apvienojumā ar modernajām tehnoloģijām vērienīgās projekcijās uz svētku egles tiek stāstīts Latvijas Ziemassvētku stāsts, ko šim projektam radījis multimediju mākslinieks Māris Kalve. Stāsts katru dienu no pulksten 15.30 līdz 23 trīs reizes stundā tiks projecēts uz egles un "LIDO" galvenās ēkas.

Varenā egle izrādījusies tikpat augsta – 22 metri – kā pasaulslavenā Rokfellera centra egle Ņujorkā, un diametrā sasniedz 11 metrus. Tā veidota no 1300 īstiem egļu zariem, kuri iegūti, tīrot ZS "Andulaiši" mežus.

Vēstīts, ka egles izveide un montāža prasījusi trīs nedēļas. "Skaisti izrotāta Ziemassvētku egle ir viena no galvenajām svētku tradīcijām. Dāvinot Latvijai šo svētku egli, izmantojam 21. gadsimta sniegtās iespējas un, apvienojot dabu ar tehnoloģiju risinājumiem, aicinām ikvienu uz mirkli atgriezties bērnībā, atkal no sirds noticot brīnumiem!" sacījis "LIDO"dibinātājs un Padomes priekšsēdētājs Gunārs Ķirsons.

Apmeklētājus visā teritorijā priecē tūkstošiem dažādu svētku lampiņu un svētku motīvu instalāciju