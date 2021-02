Līdz aktīvajai tūrisma sezonai Latgalē marķēs velomaršruta 'EuroVelo11' posmu

Latgales vietējās rīcības grupas sadarbībā ar Latgales tūrisma asociāciju un tūrisma nozares speciālistiem realizē projektu, kura mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu "EuroVelo11". Tādējādi Austrumlatvija tiek popularizēta kā Eiropas velo tūrisma galamērķis, kā arī tiek sekmētas klimata izmaiņas, ceļojot "zaļi" un veicinot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās, pastāstīja Latgales tūrisma asociācijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"EuroVelo" ir Eiropas Riteņbraucēju federācijas projekts. Tas paredz izveidot vienotu veloceļu tīklu, kas aptvertu visu Eiropu un pa kuru riteņbraucēji varētu droši pārvietoties no vienas valsts uz otru. Šobrīd tīklā ir 17 maršruti, to kopgarums sasniedz vairāk nekā 90 000 kilometrus. "EuroVelo" maršruti ir domāti ne tikai profesionālajiem riteņbraucējiem, bet arī vietējiem katras valsts iedzīvotājiem ikdienas aktivitātēm. No šiem 17 maršrutiem Latvijai cauri ved trīs – "EV10", "EV11" un "EV13".

Velomaršruta "EV11" posms velobraucējus ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasai pilsētai, tālāk pa dabas parku "Medemu ezeraine" un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils pa dabas parka "Daugavas loki" teritoriju uz Krāslavu, no kuras tālāk uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš ved cauri Rāznas nacionālajam parkam uz Ludzu un tālāk uz Rēzeknes pilsētu, kur "EV11" aiz Rēzeknes novada teritorijas pieslēdzas "EV11" Vidzemes posmam. Savukārt, lai Latgales apceļotājiem ļautu iepazīt visu Latgales teritoriju, tika izveidots reģionālais velomaršruts ar numuru 11, kas no Ludzas tālāk aizved gar austrumu pierobežu līdz pat Gulbenei, kur tālāk pieslēdzas "Greenway" velo tīklam.

Līdz šim projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta Austrumlatvijas velotūrisma attīstības stratēģija, kuras autors ir Vidzemes Augstskolas profesors Andris Klepers. Izdota arī Latgales velomaršrutu karte latviešu, krievu un angļu valodās. Velomaršruta kartes failu elektroniski var apskatīties un lejupielādēt Latgales tūrisma mājaslapā vai arī, sazinoties ar vietējo tūrisma informācijas centru, iegūt drukāto velo ceļvedi. Līdz aktīvajai velo sezonai tiks nomarķēts velomaršruts visā tā garumā, kas ir gandrīz 500 kilometri. Kā arī, kā "EV11" atklāšanas pasākums, tiks organizēts velo maratons.

Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme" jau šobrīd aicina, plānojot savus šīs vasaras piedzīvojumus, izvēlēties apceļot Latviju un Latgali dabai draudzīgā veidā – ar velosipēdu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.