Lielā estrāde, tīklu parks un koka skulptūras – ko darīt un ko apskatīt Mežaparkā

Vai pavasara saulaino dienu iespaidā esi domājis par garām un mierīgām pastaigām klausoties koku skaņās? Tas iespējams arī nedodoties ārpus pilsētas, izstaigājot un apskatot pavasara zaļumus tepat Rīgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mežaparka plašums un priežu mežs sniedz iespēju sajust dabas spēku. Parka teritorijā ikvienam iespējams doties izbraucienā ar skrituļslidām vai velosipēdu pa parka asfaltētajām takām, skriet, nūjot vai vienkārši izbaudīt laiku mierīgā pastaigā. Mežaparkā pieejami dažādi izklaides objekti gan lielākajiem, gan mazākajiem apmeklētājiem – pastaigu takas, bērnu rotaļu pilsētiņa, disku golfs, minigolfs, piedzīvojumu parks "Mežakaķis", Mežaparka Lielā estrāde, kā arī šī gada maija mēnesī Mežaparkā būs pieejams tīklu parks.

Pavasara pēdējā mēnesī Mežaparkā pieejamas arī bezmaksas nūjošanas nodarbības, ko organizē Rīgas domes Labklājības departaments. Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās, no pulksten 18.30 līdz pulksten 20, kā arī svētdienās – divas grupas pa dienu. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām ir obligāta. Vairāk informācijas šeit un šeit.

Skulptūras Mežaparka teritorijā

Baudot garo pastaigu, parka apmeklētājiem teritorijā iespējams atrast arī pa kādai koka skulptūrai – kopumā parka teritorijā izvietotas astoņas skulptūras. 2017.gada maijā SIA "Rīgas meži" organizēja Starptautisko koka skulptūru festivālu, kas Rīgā norisinājās pirmo reizi un kura laikā septiņi vadošie pašmāju un ārvalstu tēlnieki no lielizmēra koka bluķiem veidoja skulptūras par tēmu "Mežaparks – Rīgas zaļā sirds". Festivālam noslēdzoties, skulptūras uzstādīja Mežaparka teritorijā. Astotā skulptūra, ko veidoja ārpus konkursa, tika saņemta kā dāvinājums no pašmāju tēlnieka.

Kā informē "Rīgas meži" Starptautiskajā koku skulptūru festivālā piedalījās:

Trīs tēlnieki no Lietuvas: Tautvilas Povilionis – skulptūra "Panki nav miruši", Donatas Mockus – skulptūra "Akmeņēdāji" jeb vārnas un Vītauts Tallat-Kelpša – skulptūra "Sienāzis";

Latviju pārstāvēja tēlnieki Kārlis Īle – skulptūra "Skatiens" un Inese Valtere – skulptūra "Joga";

ASV festivāla laikā pārstāvēja tēlnieks Džozefs Rejs Otrijs – skulptūra "Rašanās";

Krieviju pārstāvēja Jurijs Mistrjukovs – skulptūra "Levitācija".

Ārpus konkursa piedalījās tēlnieks Aivars Magone, kurš veidoja skulptūru "Saruna".

Tīklu parks

Šī gada maijā Mežaparka apmeklētājiem durvis vērs arī tīklu parks, kur ikviens varēs izjust piedzīvojuma sajūtu, lēkājot, skrienot un rāpojot. Tīklu parka laukums atradīsies no trīs ar pusi līdz septiņiem metriem virs zemes, un tas būs pieejams jebkurai vecuma grupai, tomēr pašiem mazākajiem bērniem (līdz trīs gadu vecumam) parku nepieciešams apmeklēt vecāku pavadībā. Cenas būs robežās no septiņiem līdz 12 eiro. Plašāka informācija par cenām un darbalaiku būs pieejama pēc tīklu parka atvēršanas.

Disku golfs Mežaparkā

Disku golfā iepriekšējai fiziskajai sagatavotībai nav nozīmes, galvenais ir vēlme labi pavadīt laiku. Kā informē "UFOGOLF Latvija", disku golfa cienītājiem Mežaparkā pieejams gan lielais laukums, kura garums ir 1872 metri, gan mazais laukums, kura garums ir 607 metri. Spēlē uzsvars tiek likts uz to, ka aktivitāte notiek brīvā dabā, nepiespiestā un sakārtotā vidē. Cena vienai personai par vienu spēles apli ir no četriem līdz septiņiem eiro. Plašāka informācija pieejama šeit.

Piedzīvojumu parks "Mežakaķis"

Sākot no šī gada 30. aprīļa pastaigu baudītājiem iespējams apmeklēt arī piedzīvojumu parku "Mežakaķis", kur izveidotas astoņas pēc grūtības pakāpes atšķirīgas trases. Katra trase sākas un beidzas uz zemes, kā arī katras trases pēdējais šķērslis ir nobrauciens ar speciālu skrituli pa trosi. Šķēršļu augstums virs zemes ir no viena līdz 15 metriem. Visi trašu starta, finiša un starpfiniša punkti ir savienoti ar gājēju takām, kur izvietotas informatīvas norādes. Piedzīvojumu parku iespējams apmeklēt sestdienās un svētdienās no pulksten 11 līdz Pulksten 20.30 (pēdējā ieeja parkā iespējama pulksten 17.30), un cenas četru stundu parka izmantošanai svārstās no sešiem līdz 18 eiro. Plašāka informācija šeit.

Bērnu rotaļu pilsētiņa

Mazākajiem ģimenes locekļiem pavasara dienas iespējams pavadīt rotaļās Bērnu rotaļu pilsētiņā, kur pusotra hektāra platībā septiņās funkcionālajās zonās izvietoti 40 dažādi rotaļu un aktīvās atpūtas Somijā ražoti atrakciju elementi. Daļu teritorijas klāj grants, bet daļu – īpašs gumijas segums.

Minigolfs Mežaparkā

Mežaparkā iespējams arī uzspēlēt minigolfu. Pēc "Play4score" sniegtās informācijas minigolfa spēle notiek 18 laukumos jeb celiņos ar dažādām figūrām un ierobežojumiem. Katrā laukumā ir viena bedrīte vai figūra, kurā jāiesit bumbiņa. Spēles mērķis ir pabeigt spēli ar pēc iespējas mazāku punktu skaitu. Minigolfs ir mazais brālis lielajam golfam. Laukumu maijā iespējams apmeklēt katru dienu no pulksten 12 līdz pulksten 20, tomēr pēdējā spēle jāuzsāk vienu stundu pirms darba laika beigām. Jānorāda gan, ka minigolfa darba laiks mēdz mainīties laikapstākļu dēļ. Cena par vienu spēles apli ir pieci eiro personai vai 15 eiro ģimenei (divi pieaugušie un trīs bērni). Plašāka informācija šeit.

Mežaparka Lielā estrāde

Kā jau minēts, ikvienam parka apmeklētājam bez maksas iespējams aplūkot arī Mežaparka Lielo estrādi, tās koncertzāli un apmeklēt izstāžu zālē eksponētās izstādes. Estrāde ir sešu stāvu augsta centrālā ēka, kurai četri ir virszemes stāvi un divi pazemes stāvi ar kopējo platību 10 185 kvadrātmetri. Estrādes jumta kupolā ir ieklāts membrānas jumta segums 5324 kvadrātmetru platībā. Mežaparka Lielā estrāde apmeklētājiem atvērta ik dienu no pulksten astoņiem līdz pulksten 20.