Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis – vieta, kur aizceļot gadsimtu tālā pagātnē

Līgatne ir viena no vēsturiski interesantākajām pilsētām, jo te savulaik atradās senākais papīrfabrikas strādnieku ciemats Latvijā. Ielūkoties strādnieku ikdienā autentiskā vietā var kādā koka mājā Līgatnē, kurā atrodas papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis, kas tā vēsturiskā veidolā atjaunots 20. gadsimta sākumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau 200 gadu Līgatnes vārds cieši saistīts ar papīrfabriku, un papīrfabrikas vadība savulaik darījusi visu, lai saviem darbiniekiem radītu labvēlīgus dzīves apstākļus. Līgatnes papīrfabrikas ciemats 19. gadsimta otrajā pusē bija modernākais strādnieku ciemats Eiropā. Katrai strādnieku ģimenei fabrika piešķīra vienistabas dzīvokli ar puķu dārziņu, kam apkārt apjozts koka žogs, tālāk dārziņš saknēm, kūtiņa lopiem. Turklāt par dzīvokli nebija jāmaksā, arī visus remontus veica fabrika. Dzīvokļos ievilka elektrību 1890. gadu beigās. Elektrība, tāpat kā malka apkurei, arī bija par brīvu. Nebija jāmaksā arī par ūdeni, to ņēma no pumpīšiem, par strādnieku sadzīves vēsturi un to, ko apskatīt autentiski atjaunotajā dzīvoklī, stāsta Līgatnes tūrisma informācijas centrā (TIC).

Augšstāvos katrā mājas galā ir divas plīts istabas, kur dzīvoja neprecētie strādnieki. Kad apprecējās – fabrikas vadība meklēja ģimenei lejas dzīvokli.

Foto: Līgatnes TIC arhīvs

Papīrfabrikas saimnieki starp divām trīs dzīvojamām mājām uzcēla nelielas celtnes – brūzīšus. Tiem vienā pusē bija iebūvēti divi lieli veļas vārāmie katli, kā arī veļas rullis, kur veļu gludināt. Turklāt šajā pusē bija sienā iebūvēti vairāki rovīši, kur žāvēt gaļu, jo gandrīz katra ģimene turēja cūciņu. Brūzīša otrā galā bija telpa ar iebūvētām maizes krāsnīm. Saimnieces savā starpā sarunāja, kad kura ceps maizīti, un nāca jau ar gatavām pannām vai maizes klaipiem cepšanai.

Kopumā Līgatnē saglabājušās un ir apdzīvotas 22 strādnieku mājas. Tās ir senākās koka rindu mājas Latvijā, un ēkas iekļautas valsts kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā. Tagad ikvienam ir iespēja aizceļot gadsimtu tālā senatnē, apmeklējot vēsturisko papīrfabrikas strādnieku dzīvokli, kas atrodas vienā no papīrfabrikas strādnieku ciemata koka rindu mājām, pašā Līgatnes centrā.

Foto: Līgatnes TIC arhīvs

Dzīvoklis tika atjaunots 20. gadsimta sākuma vēsturiskajā veidolā, un tā iekārtošanā piedalījās gan pašvaldības darbinieki, gan Līgatnes iedzīvotāji un aktīvisti. Durvis atjaunotais dzīvoklis apmeklētājiem vaļā vēra 2018. gada 1. aprīlī, un tā autentiski atjaunotais interjers sniedz iespēju ieskatīties tā laika papīrfabrikas strādnieku ģimeņu ikdienā, kā arī noskatīties izzinošu īsfilmu, kas balstīta un tā laika liecinieces stāstīto.

Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokli iespējams apmeklēt, piesakoties Līgatnes Tūrisma informācijas centrā, un strādnieku dzīvokļa apskate iekļauta arī Līgatnes TIC organizētajās ekskursijās.