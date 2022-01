Ludzas novada Kārsavā atklāts kultūrvēstures centrs 'Līču mājas'

Bijusī vilnas pārstrādes un audumu ražotne, vēlāk arī tirdzniecības telpa, bet šobrīd jaunatklātais kultūrvēstures centrs – "Līču mājas" Kārsavā, kas vēris durvis pērnā gada decembrī. Ēkā veikta vērienīga rekonstrukcija, izveidojot vietu jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai, kā arī Kārsavas vēstures iepazīšanai, ziņo Ludzas novada tūrisma organizatore Inga Zagorska.

Ēka atrodas Šņitkas upes krastā un kādreiz piederējusi Matīsu dzimtai. “Iedzīvotāju interese bija sakāpināta, tāpēc, noslēdzoties būvdarbiem un ekspozīcijas iekārtošanas procesam, 2021. gada 19. decembrī, bijām gatavi iepazīstināt pilsētniekus un viesus ar jauno infrastruktūras objektu,” stāsta kultūrvēstures centra “Līču mājas” vadītāja Inga Jurča.

Kultūrvēstures centra ekspozīcija veidota, akcentējot galvenos vēstures posmus, kas izved cauri laikam no Ludzas novada pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Ekspozīciju papildina apraksti gan latviešu, gan arī latgaliešu rakstu valodā.

“Centrālā izstāžu zāle ir veidota kā ceļš – tā gājējs neviļus izzina šīs vietas stāstu no tās dzimšanas. Skatāmi spilgtākie notikumi, kas veicinājuši attīstību, kā arī ēnas puses un norieta gadi, stingro latgalisko identitāti tās spītu un arī atdzimšanu. Īpaša zona ekspozīcijā ir atvēlēta bērniem, kuri tirgus tradīciju laukumā atradīs gan iespējas apgūt latgaliešu valodu, gan atklāt arī kādu senāku spēli,” informē Inga Zagorska.

Atklāšanas dienā Matīsu ģimenes pārstāvji ieradās, līdzi atnesot “atmiņu lādi”, kur atradās relikvijas, dokumenti un fotogrāfijas no ģimenes arhīva, stāsta Zagorska.

Reinholds Matīss ēku iegādājās 1916. gadā un nosauca par “Līču mājām”, attīstot plašu uzņēmējdarbību. Viņa fabrikā apstrādāja vilnu, labību, krāsoja audumus, sagatavoja kokmateriālus, taču Otrā pasaules kara laikā, kam sekoja padomju okupācijas gadi, uzņēmums tika zaudēts un ģimene pameta Kārsavu.

Kultūrvēstures centrs “Līču mājas” apmeklētājus pieņem no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10.00 līdz 17.00 un sestdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00. Seko līdzi “Līču mājas” aktualitātēm viņu "Facebook" kontā.

