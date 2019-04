Maģiski foto: Amatciema dabas audekla musturs

Raugoties no ierastajiem skatu punktiem, mēs pat neapjaušam, cik neparasti skaistas var būt jau ierastās un labi zināmās vietas. Šo taisnību vēlreiz pierādījis aerofotogrāfs Mihails Ignats, kurš devies uz Amatciemu un iemūžinājis to fotogrāfijās gluži kā no putna lidojuma.



Amatciems atrodas Amatas novadā. Tā ir vieta, kur pakalnos izveidotas mājiņas, savukārt teritorijas neapjož sētas. Tā iedzīvotāji labiekārtotā vidē sadzīvo ar dabu, meža dzīvniekiem un apkārtējiem, kas arī ir šīs vietas galvenā vērtībā, skaidrots, Amatciema mājaslapā. Foto: Mihails Ignats, Andrejs Asars, aerolatvija.lv Savukārt Gaujas nacionālā parka klasterī "EnterGauja" teikts tā: "Amatciemā dabas dominance ir gan zaļajās ainavās, gan māju un dārzu siluetos, dīķu kaskādēs. Amatciema apkārtne un Amatas upes krasti ir iedvesmojoša pastaigu vieta. Pastaigāties var arī ciemata teritorijā, cienot un ievērojot to, ka skaistais ciemats veidots pastāvīgo iemītnieku klusai un harmoniskai dzīvei dabā." Foto: Mihails Ignats, Andrejs Asars, aerolatvija.lv Pirms neilga laika turp devies arī "AeroLatvija.lv" pārstāvis Mihails Ignats, kurš uz šo vietu palūkojies no augšas un iemūžinājis to maģiskos foto. "Tā ir dzīves telpa, kura harmoniski iekļaujas dabas ainaviskajā vidē," piebilst aerofotogrāfs.



Kas apskatāms šīs vietas tuvumā? Noteikti vērts aplūkot Āraišu ezerpili, kur var redzēt seno baltu dzīvesveida iezīmes, vai doties izlūkos uz Kārļamuižu. Aptuveni 16 kilometru attālumā atrodas arī Zvārtes iezis un tur esošās dabas takas. Vērts apciemot arī Cecīļu dabas taku , kur reiz mitinājies velns ar divām raganām, vai Ieriķu dzirnavas , kas atrodas pavisam netālu.